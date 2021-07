Jeux Olympiques 2021 : pourquoi le cadeau reçu par Macron agite les fans de "One Piece"

Emmanuel Macron a reçu un cadeau qui a fait réagir les fans de mangas, lors de sa venue à Tokyo pour la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le 23 juillet dernier. Comme le précisent le Huffington Post et BFM TV, le président de la République a rencontré Katsuhiro Ōtomo, l'auteur du manga culte One Piece.

One Piece raconte l'histoire de Monkey D. Luffy, un jeune pirate dont le corps a les caractéristiques du caoutchouc, après avoir avalé par inadvertance un fruit du démon. Avec son équipage, il est à la recherche du One Piece, le trésor ultime, pour devenir le roi des pirates.

Emmanuel Macron a aussi pu aussi feuilleter les planches originales du manga Akira, qui date des années 80. "Heureux de partager un moment avec ces artistes, auteurs d’œuvres comme Akira, Fairy Tail, Dark Souls, Vers la lumière, et tant d’autres. Ils sont des mythes au Japon, en France aussi !", a tweeté le président de la République. Plus encore, il a reçu un dessin de One Piece dédicacé par son auteur. "Pour M. le Président de la République, Emmanuel Macron, et vous toutes et tous, fans de One Piece en France", a écrit Katsuhiro Ōtomo. Le Graal pour des milliers de fans à travers le monde.

"Macron parle avec Otomo et valide Akira. Je lui pardonne tout...", écrit ainsi un internaute.