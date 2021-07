Le stade olympique de Tokyo teinté de bleu Crédits : François-Xavier MARIT / AFP

La cérémonie a débuté par un feu d'artifice Crédits : Franck FIFE / AFP

La suite du feu d'artifice Crédits : Martin BUREAU / AFP

La stade olympique vu de l'extérieur Crédits : Kazuhiro NOGI / AFP

Comme le veut la tradition, de nombreux figurants ont réalisé plusieurs tableaux colorés Crédits : Franck FIFE / AFP

Jeux de couleurs dans le stade olympique de Tokyo Crédits : Jewel SAMAD / AFP

Des Japonais se sont rassemblés à l'extérieur du stade Crédits : Philip FONG / AFP

Emmanuel Macron au début de la cérémonie Crédits : Dylan MARTINEZ / AFP / POOL

Tableau futuriste avec des modules de sport Crédits : Antonin THUILLIER / AFP

Le drapeau japonais hissé dans le stade olympique de Tokyo Crédits : Franck FIFE / AFP

La chanteuse Misia entonne l'hymne japonais, "Kimi Ga Yo" Crédits : Jewel SAMAD / AFP

Les cinq anneaux olympiques arrivent séparément sur des chariots de bois Crédits : Jewel SAMAD / AFP

Les anneaux olympiques assemblés pour former le célèbre logo Crédits : ANTONIN THUILLIER / AFP

Les anneaux olympiques au milieu du stade olympique Crédits : Franck FIFE / AFP

Les feux d'artifice ont rythmé toute la cérémonie Crédits : Charly TRIBALLEAU / AFP

Premier pays hôte des Jeux, la Grèce a ouvert le défillé des délégations Crédits : Martin BUREAU / AFP

Le stade olympique durant le défilé des délégations Crédits : François-Xavier MARIT / AFP

La délégation brésilienne à Tokyo Crédits : Ben STANSALL / AFP

La délégation hongroise Crédits : Martin BUREAU / AFP

L'impressionnante délégation américaine Crédits : Jewel SAMAD / AFP

Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd en tête de la délégation française Crédits : Martin BUREAU / AFP

"Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble" Crédits : François-Xavier MARIT / AFP

La planète Terre recomposée dans le ciel de Tokyo Crédits : DYLAN MARTINEZ / POOL / AFP

Seiko Hashimoto, présidente du Comité d'organisation des Jeux de Tokyo Crédits : HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Thomas Bash, le président du Comité international olympique Crédits : HANNAH MCKAY / AFP / POOL

Le drapeau olympique avant qu'il ne soit hissé à côté du drapeau japonais Crédits : Martin BUREAU / AFP

Les deux drapeaux et le temple éphémère dans le stade olympique Crédits : François-Xavier MARIT / AFP

Des oiseaux virtuels avant l'arrivée de la flamme Crédits : François-Xavier MARIT / AFP

La flamme transmise de mains en mains avant que le dernier porteur n'embrase la vasque Crédits : Jonathan NACKSTRAND / AFP

Naomi Osaka, dernière porteuse de la flamme Crédits : Jeff PACHOUD / AFP

La vasque des JO de Tokyo est allumée Crédits : Ben STANSALL / AFP

Place à la conquête des premières médailles Crédits : Jeff PACHOUD / AFP