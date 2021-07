Jeux Olympiques 2021 : le programme jour par jour en heure française

339 médailles d'or en jeu dans 50 disciplines, de l'athlétisme au volley-ball en passant par la boxe, l'escrime, le judo, la natation ou le tennis, un peu plus de 11.000 athlètes issus de 206 délégations... Reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, les 29es Jeux olympiques d'été de l'histoire doivent bel et bien s'ouvrir vendredi 23 juillet à Tokyo, au Japon, pour s'achever un peu plus de deux semaines plus tard, le dimanche 8 août.

La cérémonie d'ouverture est fixée à 13h heure française et les épreuves se déroulement grosso modo de minuit à 15h pour les spectateurs présents dans l'Hexagone. Le décalage horaire est de sept heures : à 20h à Tokyo, il sera 13h à Paris. Notez par ailleurs que les tournois de football et de softball commencent dès le mercredi 21 juillet afin de privilégier les jours de récupération dans ces longues compétitions.

Immense temps fort d'une quinzaine olympique, le 100 m masculin en athlétisme est prévu le dimanche 1er août peu après 12h. Toujours en athlétisme, le décathlon, avec le Français Kevin Mayer, est étalé sur deux jours les mercredi 4 et jeudi 5 août. La natation et le judo sont programmés la première semaine. Découvrez le programme avec les finales et le début des compétitions.

JO Tokyo 2021 : le programme en heures françaises

F : compétition féminine

H : compétition masculine

M : compétition mixte



Mercredi 21 juillet :

- Softball (F) : début de la phase de groupes à 2h00

- Football (F) : début de la phase de groupes à 9h30

Jeudi 22 juillet :

- Football (H) : début de la phase de groupes à 9h30

Vendredi 23 juillet :

- Aviron (H/F) : début du skiff, du deux de couple et du quatre de couple à 1h30

- Tir à l'arc (H/F) : début de la compétition individuelle à 2h00

- Cérémonie d'ouverture à 13h00

Samedi 24 juillet :

- Escrime (F) : épée individuelle à partir de 2h00

- Escrime (H) : sabre individuel à partir de 2h00

- Badminton (H/F) : début des tournois de simple et de double à 2h00

- Handball (H) : début du tournoi à 2h00

- Volleyball (H) : début du tournoi à 2h00

- Beach-volley (H/F) : début du tournoi à 2h00

- Tennis de table (H/F/M) : début des simples et des doubles à 2h00

- Hockey sur gazon (H/F) : début du tournoi à 2h30

- Basket 3x3 (H/F) : début du tournoi à 2h40

- Taekwondo (F) : -49 kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : -58 kg à partir de 3h00

- Gymnastique artistique (H) : début des épreuves à 3h00

- Basketball 3x3 (H/F) : début du tournoi à 3h15

- Tir (H/F) : finale carabine 10 m F à 3h45, finale pistolet 10 m H à 8h30

- Boxe (F) : début de la compétition poids plumes à 4h00

- Boxe (H) : début de la compétition poids mi-moyens, poids mi-lourds, poids lourds à 4h00

- Cyclisme sur route (H) : course en ligne à 4h00

- Judo (F) : -48 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -60 kg à partir de 4h00

- Tennis (H/F) : début des tournois simples messieurs et dames à 4h00

- Haltérophilie (F) : finale -49 kg à 6h50

- Water polo (F) : début du tournoi à 7h

- Tir à l'arc (M) : phase finale à partir de 7h15

- Équitation (M) : qualifications dressage individuel et par équipes à 10h00

- Natation (H/F) : qualifications 400 m quatre nages H/F, 100 m papillon F, 400 m nage libre H, 100 m brasse H, relais 4x100 m nage libre F à 12h00

Dimanche 25 juillet :

- Surf (H/F) : début de la compétition à 0h00

- Escrime (F) : fleuret individuel à partir de 2h00

- Escrime (H) : épée individuelle à partir de 2h00

- Handball (F) : début du tournoi à 2h00

- Skateboard (H) : finale street à partir de 2h00

- Tir (H) : finale carabine 10 m à partir de 2h00

- Tir (F) : finale pistolet 10 m à partir de 2h00

- Tir à l'arc (F) : finale par équipe à partir de 2h30

- Basketball (H) : début du Tournoi à 3h00 (France - USA à 14h00)

- Taekwondo (F) : -57 kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : -68 kg à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 400 m nage libre H, finale 400 m nage libre H, finale 400 m quatre nages individuel F, finale relais 4x100 m nage libre F à partir de 3h30

- Judo (F) : -52 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -66 kg à partir de 4h00

- Voile (H/F) : début des épreuves à 5h00

- Cyclisme sur route (F) : course en ligne à 6h00

- Plongeon (F) : finale tremplin 3 m synchronisé à 8h00

- Haltérophilie (H) : finale -61 kg à 8h50

- Haltérophilie (H) : finale -67 kg à 12h50

Lundi 26 juillet :

- Triathlon (H) : à partir de la veille à 23h30

- Escrime (F) : sabre individuel à partir de 2h00

- Escrime (H) : fleuret individuel à partir de 2h00

- Rugby à 7 (H) : début du tournoi à 2h00

- Tir (H/F) : finale skeet à partir de 2h00

- Skateboard (F) : finale street à partir de 2h00

- Handball (H) : Brésil - France à 2h00

- Tir à l'arc (H) : finale par équipes à partir de 2h30

- Taekwondo (F) : -67 kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : -80 kg à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100 m papillon (F), finale 400 m nage libre (F), finale relais 4x100 m nage libre (H), finale 100 m brasse (H) à partir de 3h30

- Judo (F) : - 57 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : - 73 kg à partir de 4h00

- Canoë-kayak (H) : slalom (C-1) à partir de 7h00

- VTT (H) : cross-country à 8h00

- Gymnastique artistique (H) : concours général par équipes à 12h

- Haltérophilie (F) : finale -55 kg à 12h50

Mardi 27 juillet :

- Triathlon (F) à partir de 23h30 la veille

- Basketball (F) : début du tournoi à 3h00 (Japon - France en ouverture)

- Escrime (F) : épée par équipe à partir de 3h00

- Taekwondo (F) : +67 kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : +80 kg à partir de 3h00

- Tir (H/F) : finales 10 m pistolet à air et 10 m carabine à air à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finales 100 m dos H/F, finale 100 m brasse F, finale 200 m nage libre H à partir de 3h30

- Judo (F) : -63 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -81 kg à partir de 4h00

- Canoë-kayak (F) : slalom (K-1) à partir de 7h00

- VTT (F) : cross-country à 8h00

- Gymnastique artistique (F) : concours par équipe à partir de 12h45

Mercredi 28 juillet :

- Surf (H/F) : finales à partir de 1h00

- Escrime (H) : sabre par équipe à partir de 3h00

- Rugby à 7 (H) : finale à 3h00

- Natation (H/F) : finale 200 m nage libre F, finale 200 m quatre nages F, finale 1500 m nage libre F, finale 200 m papillon H à partir de 3h30

- Cyclisme sur route (H/M) : contre-la-montre individuel à partir de 4h30

- Judo (F) : -70 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -90 kg à partir de 4h00

- Baseball (H) : début de la compétition à partir de 5h00

- Basketball 3x3 (H/F) : finales à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale concours général individuel à partir de 12h15

Jeudi 29 juillet :

- Golf (H) : début de la compétition à 0h30

- Escrime (F) : fleuret par équipe à partir de 2h00

- Tir (H/F) : finales trap à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100 m nage libre H, finale 800 m nage libre H, finale 200 m brasse H, finale 200 m papillon F, finale 4x200 m F à partir de 3h30

- Judo (F) : -78 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -100 kg à partir de 4h00

- Tennis de table (F) : finale simple à partir de 4h00

- Canoë-kayak (F) : slalom (C-1) à partir de 7h00

- Gymnastique artistique (F) : finale concours général individuel à 12h50

Vendredi 30 juillet :

- Athlétisme (H/F) : début de la compétition à partir de 2h00 et finale 10.000 m H à partir de 12h00

- Aviron (H/F) : finales skiff et huit de pointe à partir de 2h00

- Tir (F) : finale 25 m pistolet à partir de 2h00

- Tir à l'arc (F) : compétition individuelle à partir de 2h30

- BMX (H/F) : finales Racing à partir de 3h00

- Escrime (H) : épée par équipe à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100 m nage libre F, finale 200 m brasse F, finale 200 m dos H, finale 200 m quatre nages H à partir de 3h30

- Judo (F) : +78 kg à partir de 4h00

- Judo (H) : +100 kg à partir de 4h00

- Tennis (H) : finale double à 5h00

- Canoë-kayak (F) : finale slalom (K-1) à partir de 7h00

- Tennis de table (H) : finale simple à partir de 13h00

Samedi 31 juillet :

- Triathlon : relais mixte à partir de 0h30

- Athlétisme (H/F) : finale 100 m F, finale lancer du disque H, finale relais 4x400 m mixte à partir de 12h00

- Rugby à 7 (F) : finale à 2h00

- Tir à l'arc (H) : compétition individuelle à partir de 2h30

- Escrime (F) : sabre par équipe à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100 m papillon H, finale 200 m dos F, finale 800 m nage libre F, finale relais 4x100 m nage libre mixte à partir de 3h30

- Judo : par équipe mixte à partir de 4h00

- Tennis (F) : finale simple à partir de 5h00

- Tir (F) : finale 50 m carabine 3 positions à partir de 5h00

- Voile (H/F) : à partir de 5h00

Dimanche 1er août :

- Équitation : Cross-country par équipe et individuel à partir de 0h45

- Escrime (H) : fleuret par équipe à partir de 2h00

- Athlétisme (H/F) : finale lancer du poids F à partir de 2h10 ; finale saut en hauteur H, finale triple saut F, finale 100 m H à partir de 12h00

- BMX (H/F) : finales freestyle à partir de 3h10

- Natation (H/F) : finale 50 m nage libre H/F, 1500 m nage libre H, relais 4x100 m 4 nages H/F à partir de 3h30

- Lutte (H/F) : début de la compétition à 4h00

- Tennis (H/F) : finale simple H, finale double H, finale double mixte à partir de 5h00

- Voile (H) : médaille Laser à partir de 5h00

- Voile (F) : médaille Radial à partir de 5h00

- Badminton (F) : finale simple à partir de 6h00

- Gymnastique artistique (F) : finale barres asymétriques et finale saut à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale cheval d'arçon et finale exercices au sol à partir de 10h00

Lundi 2 août :

- Tir (H) : 25 m pistolet feu rapide et finale 50 m carabine 3 positions finale à partir de 1h30

- Athlétisme (H/F) : finale saut en longueur H, finales 100 m haies F à partir de 2h00 ; finale lancer du disque F, finale 3000 m steeple H, finale 5000 m F à partir de 12h00

- Lutte (H) : gréco-romaine 60 kg et 130 kg à partir de 4h00

- Lutte (F) : libre 76 kg à partir de 4h00

- Voile (F) : course pour la médaille 49er FC à partir de 5h00

- Voile (H) : course pour la médaille 49er à partir de 5h00

- Badminton (H) : finale simple à 6h00

- Badminton (F) : finale double à 6h00

- Cyclisme sur piste (F) : sprint par équipe à partir de 8h30

- Equitation : finale concours complet dressage par équipe et individuel à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale anneaux et finale saut à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (F) : finale exercices au sol à partir de 10h00

Mardi 3 août :

- Athlétisme (H/F) : finale saut en longueur F, finale 400 m haies H à partir de 2h00 ; finale saut à la perche H, finale 800 m F, finale 200 m F, finale lancer du marteau F à partir de 12h00

- Canoë-kayak (F) : finale K-1 200m, finale C-2 500m à partir de 2h30

- Canoë-kayak (H) : finale C-2 1000m à partir de 2h30

- Boxe (F) : finale poids plume à partir de 4h00

- Boxe (H) : finale poids mi-moyens à partir de 4h00

- Voile (H/F) : course pour la médaille Finn H, Foiling Nacra 17 Mixte à partir de 7h30

- Cyclisme sur piste (F) : poursuite par équipe à partir de 8h30

- Cyclisme sur piste (H) : sprint par équipe à partir de 8h30

- Gymnastique artistique (F) : finale poutre à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale barres parallèles, finale barre fixe à partir de 10h00

- Lutte (F) : finale libre 68 kg à partir de 11h15

- Lutte (H) : finale gréco-romaine 77 kg, finale gréco-romaine 97 kg à partir de 11h15

Mercredi 4 août :

- Natation en eau libre (F) : 10 km à partir de 23h30 la veille

- Athlétisme (H/F) : finale 400m haies F à partir de 2h00 ; finale 3000 m steeple F, finale lancer du marteau H, finale 800 m H, finale 200 m H à partir de 11h30

- Skateboard (F) : finale park à partir de 2h00

- Voile (H/F) : course pour la médaille 470 à partir de 3h30

- Boxe (H) : finale poids mi-lourds à partir de 7h00

- Cyclisme sur piste (H) : finale poursuite par équipe à partir de 8h30

- Lutte (F) : finale libre 62 kg à partir de 11h15

- Lutte (H) : finale gréco-romaine 67 kg, finale gréco-romaine 87 kg à partir de 11h15

- Equitation : finale saut d'obstacles compétition individuelle à partir de 12h00

- Natation synchronisée (H/F) : finale duo à partir de 12h30

Jeudi 5 août :

- Natation en eau libre (H) : 10 km à partir de 23h30 la veille

- Athlétisme (H/F) : finale triple saut H, finale lancer du poids H, finale 110 m haies H à partir de 2h00 ; finale 20 km marche H à partir de 9h30 ; fin du décathlon H et de l'heptathlon F, finale saut à la perche F, finale 400 m H à partir de 12h00

- Skateboard (H) : finale park à partir de 2h00

- Canoë-kayak (F) : finale C-1 200m, finale K-1 500m à partir de 2h30

- Canoë-kayak (H) : finale K-1 200m, finale K-2 1000m à partir de 2h30

- Tennis de table (F) : finale par équipe à partir de 4h00

- Karaté (F) : début de la compétition à partir de 3h00, médailles Kumite -55 kg à partir de 10h00

- Karaté (H) : début de la compétition à partir de 3h00, médailles Kumite -67 kg à partir de 10h00

- Boxe (H) : finale poids plume à partir de 7h00

- Cyclisme sur piste (F) : finale Keirin à partir de 8h30

- Cyclisme sur piste (H) : finale Omnium à partir de 8h30

- Lutte (H) : finale libre 57 kg, finale libre 86 kg à partir de 11h15

- Lutte (F) : finale libre 57 kg à partir de 11h15

- Hockey sur gazon (H) : finale à partir de 12h00

Vendredi 6 août :

- Athlétisme (H/F) : finale 50 km marche H à partir de 22h30 la veille ; finale 20 km marche F à partir de 9h30 ; finale javelot F, finale 5000 m H, finale 400 m F, finale 1500 m F, relais 4x100 m F, relais 4x100 m H à partir de 12h50

- Beach Volley (F) : finale à 3h00

- Karaté (F) : finale Kumite -61 kg, finale libre 53 kg à partir de 3h00

- Karaté (H) : finale Kumite -75 kg à partir de 3h00

- Hockey sur gazon (F) : finale à partir de 3h30

- Football (F) : finale à 4h00

- Lutte (F) : finale libre 53 kg à partir de 4h00

- Lutte (H) : finale libre 74 kg, finale libre 125 kg à partir de 4h00

- Tennis de table (H) : finale par équipe à partir de 4h00

- Boxe (H) : finale poids lourds à partir de 7h00

- Pentathlon moderne (F): fin du concours à partir de 7h30

- Cyclisme sur piste (F) : finale course à l'américaine à partir de 8h30

- Cyclisme sur piste (H) : finale sprint à partir de 8h30

- Escalade (F) : finale du combiné à partir de 10h30

Samedi 7 août :

- Golf (F) : fin du tournoi à partir de 0h30

- Athlétisme (H/F) : marathon F à partir de 0h00 ; finale saut en hauteur F, finale 10.000 m F, finale javelot H, finale 1500 m H, finale relais 4x400 m F, finale relais 4x400 m H à partir de 12h00

- Canoë-kayak (F) : finale C-2 500m, finale K-4 500m à partir de 2h30

- Canoë-kayak (H) : finale C-1 1000m, finale K-4 500m à partir de 2h30

- Water-polo (F) : finale à 2h30

- Beach-volley (H) : finale à 3h00

- Gymnastique artistique (F) : finale concours multiple individuel à partir de 3h00

- Basket-ball (H) : finale à 4h30

- Baseball (H) : finale à 5h00

- Volley-ball (H) : finale à 6h30

- Karaté (F) : finale Kumite +61 kg à partir de 7h00

- Karaté (H) : finale Kumite +75 kg à partir de 7h00

- Pentathlon moderne (H) : fin du concours à partir de 7h30

- Cyclisme sur piste (H) : finale course à l'américaine à partir de 8h30

- Handball (H) : finale à partir de 10h00

- Lutte (F) : finale libre 50 kg à partir de 11h45

- Lutte (H) : finale libre 65 kg, finale libre 97 kg à partir de 11h45

- Equitation : finale saut d'obstacles par équipe à partir de 12h00

- Natation synchronisée : programme libre par équipe à partir de 12h30

- Football (H) : finale à 13h30

Dimanche 8 août :

- Athlétisme (H) : marathon à 0h00

- Volley-ball (F) : finale à 2h30

- Water-polo (H) : finale à 2h30

- Cyclisme sur piste (F) : finale Omnium, finale sprint à partir de 3h00

- Cyclisme sur piste (H) : finale Keirin à partir de 3h00

- Gymnastique rythmique (F) : finale concours multiple par ensembles à partir de 4h00

- Handball (F) : finale à 4h00

- Basket-ball (F) : finale à 4h30

- Boxe (F) : finale poids légers, finale poids moyens à partir de 7h00

- Boxe (H) : finale poids légers, finale poids super lourds à partir de 7h00