C'était la voix dans l'oreillette de Chris Froome. Nicolas Portal, le directeur sportif d'Ineos, qui a collectionné 6 victoires sur le Tour de France avec "Froomey", Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019) est mort "subitement" à 40 ans mardi 3 mars.

Si la machine à gagner Sky - rebaptisée Ineos - avait un ingénieur, c'était lui : Nicolas Portal. Sous les ordres du Français, l'équipe britannique, dont il est devenu directeur sportif en 2013, a imposé une domination quasi sans partage sur le Tour.

Seule l'édition 2014 a échappé à sa mainmise, la faute à l'abandon de Chris Froome dès la 5e étape après des chutes à répétition. L'équipe cycliste Ineos, qui a annoncé sa mort dans un communiqué, n'a pas précisé les raisons de son décès. Il s'agirait d'une crise cardiaque selon la Gazzetta dello Sport.

Froome, dont Nicolas Portal disait qu'ils étaient "vraiment pareils", lui a aussitôt rendu hommage mardi : "C'était le gars le plus gentil et le plus heureux que je connaissais et il a toujours vécu sa vie pleinement. Rest In Peace Nico."

Problème cardiaque en 2009

Coureur professionnel entre 2001 et 2010, Nicolas Portal avait dû arrêter le vélo plusieurs mois en 2009 en raison d'un problème cardiaque, avant de rejoindre l'ex-Team Sky pour une saison, une fois reçu le feu vert médical.

Mardi soir sur Twitter, la ministre française des Sports Roxana Maracineanu a fait part de sa "tristesse" avant d'adresser ses "pensées affectueuses à la famille et aux proches de Nicolas Portal ainsi qu'à son équipe et ses amis du peloton".

Tristesse. Mes pensées affectueuses à la famille et aux proches de Nicolas Portal ainsi qu’à son équipe et ses amis du peloton. https://t.co/c5lBDGScV3 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) March 3, 2020