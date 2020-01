publié le 14/01/2020 à 17:49

Un retour à la maison précipité lors d'un stage en décembre, aucun programme de course annoncé : près de sept mois après son grave accident lors d'une reconnaissance avant le contre-la-montre du Dauphiné, Christopher Froome est difficile à suivre. Souffrant de fractures multiples, le quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales.

En ce début d'année 2020, son équipe Ineos veut encore croire à sa participation à Paris-Nice, début mars. "Il est face à ce qu'il appelle le plus grand défi de sa carrière, souligne Christian Prudhomme, le patron de la course et du Tour, assez circonspect. S'il est au départ de Paris-Nice, on sera évidemment ravi de l'accueillir.

Depuis 48 heures, le Britannique est à l'entraînement sous le soleil des Canaries avec ses équipiers. À l'automne, il n'avait récupéré qu'un tiers de la puissance de sa jambe droite...

Froome est un être à part Jérôme Pineau, manager de l'équipe B&B Hotels-Vital concept





Où en est-il réellement aujourd’hui ? Pour Jérôme Pineau, le manager de l'équipe B&B Hotels-Vital concept, il est encore trop tôt pour être définitif. "J'ai dans mon entourage quelqu'un qui a eu un accident de la route et qui a eu quasiment les mêmes blessures. Aujourd'hui, il est toujours handicapé, gêné. Un sportif de haut niveau c'est un être à part, et Froome est un être à part parmi ces êtres à part".

Le "Kényan blanc" s’accroche sans doute à un rêve : égaler Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil et Miguel Indurain, les quatre quintuples vainqueurs du Tour. Mais un autre problème se pose : il aura 35 ans en mai, le 20. Or, un seul coureur plus âgé a remporté la Grande Boucle. C’était une autre époque : Firmin Lambot, en 1922, à 36 ans.