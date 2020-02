L'intelligence artificielle capable de prédire les AVC et crises cardiaques

publié le 25/02/2020 à 17:44

En France, les maladies cardio-vasculaires constituent la deuxième cause de mortalité, derrière le cancer. Une détection rapide des symptômes, à un stade où les malades peuvent encore être sauvés, relève donc d'un enjeu de santé publique. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), il est possible de prédire les risques cardiaques et d'AVC chez les patients.

Cardiopathies coronariennes, maladies cérébro-vasculaires, cardiopathies congénitales, embolies pulmonaires... Les maladies cardio-vasculaires ont souvent pour symptôme commun une diminution du débit sanguin en raison de la formation d'un dépôt gras sur les parois internes des vaisseaux, comme l'explique Santé Magazine.

Pour la détecter, les médecins ont recours à l'imagerie par résonance magnétique cardiaque, qui scrute les structures et le fonctionnement du cœur, des valvules et des principales veines et artères .

"Meilleurs soins aux patients"

C'est à ce stade que l'IA intervient. Des chercheurs de l'University College London (UCL) ont eu l'idée de mettre à profit l'intelligence artificielle pour analyser les images par résonance cardiaque auprès de 1.000 patients et ainsi mesurer avec une grande fiabilité le flux sanguin.

Dans leur étude publiée au sein de la revue Circulation, les scientifiques ont constaté, après avoir comparé les résultats générés par l'IA avec les dossiers de santé des patients examinés, que les personnes ayant un flux sanguin réduit sont plus à risque de décéder des suites d'un AVC, d'une crise cardiaque ou d'une insuffisance cardiaque.

Les chercheurs en sont convaincus : leur méthode permet de prédire le risque de décès d'un patient, de façon bien plus certaine qu'avec les méthodes traditionnelles. "Étant donné que la mauvaise circulation sanguine est traitable, ces meilleures prédictions conduisent à de meilleurs soins aux patients, ainsi qu'à nous donner de nouvelles informations sur le fonctionnement du cœur", assurent les auteurs de l'étude.