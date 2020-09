publié le 28/09/2020 à 13:34

Olivier Panis, dernier vainqueur Français d'un Grand Prix de Formule 1 en 1996, effacé des tablettes par Pierre Gasly en formule 1 le 7 septembre. Et maintenant Laurent Brochard, dernier Français sacré champion du monde de cyclisme sur route en 1997, qui a trouvé son successeur en la personne de Julian Alaphilippe.

Une semaine après la fin du Tour de France qu'il a terminé à la 36e place au classement général à plus de deux heures du vainqueur Tadej Pogacar, le coureur de 28 ans s'est imposé en solitaire sur le circuit italien d'Imola, dimanche 27 septembre. Le voilà paré du mythique maillot arc-en-ciel. Une consécration après laquelle il courrait depuis plusieurs années.

"On le citait évidemment parmi les favoris, comme l'an dernier, comme l'année d'avant, constate Laurent Jalabert (...) On y pensait, mais on n'en était pas sûr parce qu'on ne l'a jamais vu au niveau où il était hier encore cette année. En fait, il a super bien préparé son affaire. Même sur le Tour de France, je pense qu'il s'est caché".

"J'y ai même réfléchi encore cette nuit, poursuit l'ancien coureur (51 ans). Je me dit : 'Est-ce que c'était pas voulu finalement que de perdre ce maillot jaune si tôt pour garder des forces et se concentrer uniquement sur l'objectif majeur de sa saison et de sa carrière : ces championnats du monde ?'"

Julian Alaphilippe s'était emparé de la tunique de leader au terme de la 2e étape, qu'il avait remportée à Nice. Trois jours plus tard, il la cédait au Britannique Adam Yates après une pénalité de 20 secondes pour ravitaillement non autorisé dans les 20 derniers km de la 5e étaope.