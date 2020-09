publié le 03/09/2020 à 11:39

Maillot jaune depuis sa victoire à Nice lors de la 2e étape, dimanche 30 août, après avoir déjà porté la tunique dorée durant 14 jours l'an passé, Julian Alaphilippe pouvait espérer rester leader du Tour de France au moins jusqu'à l'entrée dans les Pyrénées. Mais le règlement et les commissaires de course sont impitoyables : pour avoir pris un bidon d'eau dans les 20 derniers km de la 5e étape, le Français a écopé de 20 secondes de pénalité. Le voilà 16e du classement général.

Peut-il désormais rebondir ? "Julian est en forme, ça on le sait, on s'en est rendu compte depuis le départ du Tour, souligne Laurent Jalabert. Il a pris un gros coup sur le casque (...) Bien sûr, c'est une faute, bien sûr il faut appliquer le règlement. Mais sur le coup, on peut l'imaginer, la déception est énorme, l’écœurement même".

"La première réaction (d'Alaphilippe, ndlr) était juste, poursuit le consultant RTL : 'Bon et bien demain je laisse filer'. Maintenant, je crois aussi que Julian est un garçon qui a du caractère. Il a suffisamment d'amour propre pour dire : 'Bon, vous m'avez sanctionné, et bien vous allez voir ce que vous allez voir maintenant, je vais remettre le couvert'".

Comment peut-on imaginer perdre le maillot de cette façon, avec une faute aussi bête ? Laurent Jalabert





"Comment peut-on imaginer perdre le maillot de cette façon, avec une faute aussi bête ?, interroge encore l'ancien coureur. Rendez-vous compte, moi ça fait 18 ans que j'ai arrêté la compétition au niveau professionnel, c'était déjà comme ça le règlement : jusqu'à 20 km de l'arrivée on avait le droit de se ravitailler mais à partir de là c'était terminé, sauf cas exceptionnel".

"On a forcément beaucoup de rancœur quand on perd un maillot jaune de cette façon, conclut 'Jaja'. Le sursaut d'orgueil, il est nécessaire. C'est la marque des champions. Il doit se ressaisir et je pense qu'il va le faire". Jeudi 3 septembre, il en aura une première occasion sur les pentes menant au Mont Aigoual.