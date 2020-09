publié le 28/09/2020 à 08:15

Il est le nouveau chouchou des Français. Julian Alaphilippe, 29 ans, a été sacré champion du monde de cyclisme sur route dimanche 27 septembre à Imola, en Italie. Une première pour un Français depuis le sacre de Laurent Brochard en 1997.

Ancien champion du monde du contre-la-montre et consultant pour RTL, Laurent Jalabert décrypte son exploit : "Alaphilippe a été impressionnant de lucidité et de sang-froid pour attaquer au moment où il l'a fait. On ne savait pas jusque-là qu'il pouvait faire ce numéro. Ces derniers temps il n'a jamais été aussi fort et ses adversaires ne se sont pas assez méfiés", explique celui qui considère le maillot arc-en-ciel comme "le titre suprême".

En 2019, Alaphilippe était arrivé 28e aux championnats du monde. Mais cette année, les données étaient différentes. Laurent Jalabert a même sa petite théorie : "Il a super bien préparé son affaire. Il s'est caché sur le Tour de France et je me demande si ce n'était pas voulu de perdre le maillot jaune si tôt pour se concentrer sur le championnat du monde".

Ce qui est sûr, c'est que le coureur est devenu le nouveau chouchou des Français, ce qui étonne peu Laurent Jalabert : "C'est un garçon généreux dans l'effort, sans filtre, et les gens sont sensibles à ça. Quand il gagne, on a l'impression de gagner un petit peu aussi".