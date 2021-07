96. "La Petite maison dans la prairie" : l'histoire vraie derrière la saga culte

Cette semaine, Une Lettre d'Amérique prend de la hauteur. Indéniablement, les gratte-ciels sont la signature visuelle de New York. Depuis le 25 étage d'un immeuble où se trouve le bureau de RTL, Lionel Gendron nous dresse le panorama de ces tours qui composent une partie de l'âme de Manhattan. Puis, le correspondant aux États-Unis nous emmène au pied ou au sommet des quatre "Skyscrapers" les plus emblématiques : le One World Center, la plus haute, l'Empire State Building, la plus mythique, la One Vanderbilt, la plus récente, ou encore le très "art deco" Chrysler Building. Chaque semaine, le mardi, Lionel Gendron nous adresse une Lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.