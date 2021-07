Tour de France 2021 : Jalabert "contemplatif et mesuré" devant la performance de Pogacar

Lecture - 2m03s

CHRONIQUE - Retrouvez le dernier carnet de route de Laurent Jalabert pour ce Tour de France 2021. L'ancien coureur est-il admiratif devant la deuxième victoire de rang du Slovène Tadej Pogacar ? Contemplatif ? Ou dubitatif ?



"Je dirais que je suis un petit peu des trois, mais peut-être davantage contemplatif, c'est à dire que je l'ai trouvé bon. Il a fait une course juste. Il a su faire la différence assez tôt pour mettre le doute chez ses adversaires (...) C'était la bonne stratégie".



"Je suis contemplatif mais je reste aussi mesuré, poursuit Jalabert. Je sais qu'on n'accorde peu de crédit de façon générale aux vainqueurs du Tour, on se dit toujours qu'il y a un truc et que ce n'est pas tout à fait normal, donc je ne vais pas m'enflammer non plus. Je reste sur mes gardes et j'attend de voir la suite".