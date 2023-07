Tour de France, étape 20 : ce qu'il faut retenir

Tadej Pogacar ne va pas remporter le Tour de France 2023, promis à son rival Jonas Vingegaard. Mais le Slovène s'est offert un dernier baroud d'honneur en s'imposant, ce samedi 22 juillet, lors de la 20e et avant-dernière étape de cette Grande Boucle. Le coureur de l'équipe UAE Emirates s'est montré le plus fort au sprint au Markstein. Il devance Felix Gall et Jonas Vingegaard.

3e étape de cette étape, le Danois a validé son second succès consécutif sur la Grande Boucle. Sur ce Tour, le maillot jaune va s'imposer avec plus de sept minutes d'avance sur Pogacar. Lors de la dernière étape, dont l'arrivée aura lieu sur l'avenue des Champs-Élysées, Jonas Vingegaard va pouvoir sabrer le champagne et savourer son succès.

Pour Thibaut Pinot, cette 20e étape a été particulièrement émouvante. Non loin de ses terres, le Français, qui dispute son dernier Tour de France, a passé sa journée à l'avant de la course. Le coureur de la Groupama-FDJ s'est même permis de passer en tête au sommet du Grand Ballon, où ses fans s'étaient réunis pour lui rendre hommage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info