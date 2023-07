Tour de France 2023, étape 17 : ce qu'il faut retenir

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar le 14 juillet 2023

ON REFAIT LE TOUR - Comment expliquer la défaillance de Tadej Pogacar ?

Tadej Pogacar a définitivement dit adieu à une troisième victoire sur le Tour de France. Le Slovène a été en perdition dans le col de la Loze, mercredi lors de la 17e étape. Il est désormais relégué à plus de 7 minutes du maillot jaune Jonas Vingegaard et dit adieu à tout espoir de victoire finale. "C'est une accumulation : les déboires physiques d'abord, parce qu'il paye une préparation trop courte. Et ensuite des déboires psychologiques, avec sa déconvenue sur le contre-la-montre (mardi)", juge notre journaliste Nicolas Georgereau.



"On pensait qu'il était à 100% mais il n'est peut-être pas remis de sa blessure au poignet. Et à noter qu'au début de l'étape il est tombé, pas très fort, mais il a pris la roue arrière d'un vélo", a précisé Vincent Serrano. "Le voir en difficulté, pour quelqu'un qui a gagné deux fois le Tour de France... Je trouve ça étonnant qu'il y ait autant d'écart", a conclu Nicolas Georgereau.

