Tour de France 2021 : Pogacar, Vingegaard, "une jeune garde terrible", analyse Jalabert

Lecture - 1m15s

CHRONIQUE - Chaque jour durant le Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez le carnet de route de Laurent Jalabert dans le journal de 8h. Vendredi 16 juillet, l'ancien coureur se penche sur les deux premiers du classement général, le Slovène Tadej Pogacar (22 ans) et le Danois Jonas Vingegaard (24 ans). "Il y a une jeune garde qui est vraiment terrible et surtout très performante. On se rend compte qu'ils n'ont peur de rien, ils ont les dents longues et beaucoup d'ambition".