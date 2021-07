Tour de France 2021 : on ne s'amuse plus comme avant sur les Champs

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Dimanche 18 juillet, place à la dernière étape, Chatou -Paris. Que feront aujourd'hui les coureurs ? Ils vont longtemps rouler en dedans, le maillot jaune boira une coupe de Champagne, puis la course reprendra ses droits. Une course cadenassée par les équipes de sprinteurs, qui sur les Champs-Élysées sont chez elle. Sauf quand un Bernard Hinault en 1979, un Eddy Seigneur en 1994 ou un Alexandre Vinokourov en 2005 décident de s'amuser. Mais on ne s'amuse plus comme avant sur les Champs.