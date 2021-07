Tour de France 2021 : à Saint-Émilion, on ne saurait prononcer qu'un seul nom, celui de Jan Ullrich

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Samedi 17 juillet, Libourne - Saint-Émilion contre-la-montre. Ils sont dans les vignes les vélos. À Saint-Émilion, on ne saurait prononcer qu'un seul nom, celui de Jan Ullrich (...) Le 20 juillet 1996, ce jeune géant posé sur un vélo comme le vent sur la crête d'un côteau, le buste parfaitement immobile, les coudes rentrés, laisse ses jambes laquées de sueur tourner. Ce jour-là, un jeune champion d'Allemagne de l'Est annonce qu'il gagnera le Tour.