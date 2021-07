Tour de France 2021 : quand le "Géant qui n'a pas de nom" brisait Ullrich et Mayo dans Luz Ardiden

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Jeudi 15 juillet, place à la terrible montée de Luz Ardiden, qui se souvient du géant du Tour dont il est interdit de prononcer le nom. Le 21 juillet 2003, le "Géant qui n'a pas de nom", maillot jaune sur le dos, attaque le pied de Luz Ardiden flanqué de deux autres géants, Jan Ullrich et Iban Mayo.



La foule est dense. Le guidon du "Géant qui n'a pas de nom" se prend dans la musette d'un gamin et c'est la chute, qui entraîne aussi au sol Mayo. Les deux se relèvent, attendus par Ullrich. Les trois montent ensemble, parviennent à la portion la plus dure. À cet instant, le "Géant qui n'a pas de nom" déchausse et la couille qui lui reste s'écrase sur la barre horizontale de son Trek. Mais il se rétablit, et s'étant rétabli, attaque et l'emporte au sommet.