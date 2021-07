Tour de France 2021 : le Pla d'Adet doit tout à Raymond Poulidor

BILLET - Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.



Mercredi 14 juillet, les coureurs s'attaquent au mythique Pla d'Adet et à ce col qu'on vient de rajouter : le col du Portet. Pour entrer dans la légende, il aurait besoin d'un Raymond Poulidor. Le 15 juillet 1974, "Poupou", âgé de 38 balais, attaque à la corde dans le premier virage ultra cambré du Pla d'Adet, virage qui aujourd'hui porte son nom. NI Eddy Merckx, ni les Espagnols qui sont pourtant ici sur leur terrain, ne parviennent à prendre la roue d u Français. C'est la folie sur le bord de la route et dans les transistors.