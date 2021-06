Tour de France 2021 : les sprinteurs, des oiseaux invisibles, sauf André Darrigade

Lecture - 1m06s

Mardi 29 juin, les sprinteurs vont montrer le bout de leur casque. Drôles d'oiseaux les sprinteurs, des oiseaux invisibles. L'arrivée de l'étape se juge à Fougères, où écrivains et sprinteurs sont chez eux. Si le grimpeur est un champion aérien, le sprinteur est un champion éolien. Il joue à cache-cache avec Éole, le Dieu du vent. C'est pour cette raison qu'on ne le voit jamais. Le sprinteur, on ne le voit pas de la journée, sauf André Darrigade.



Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.