Tour de France 2021 : le jour où Anquetil est revenu sur Poulidor dans un contre-la-montre

Mercredi 30 juin, c'est jour de contre-la-montre sur le Tour de France. Les coureurs s'élancent les uns après les autres. On regarde. On se régale. Oublions la pub. Regardons passer la beauté, comme ce vendredi 13 juillet 1962, lors du chrono Bourgoin-Lyon. Jacques Anquetil revient sur Raymond Poulidor...



Durant toute la durée du Tour de France (26 juin-18 juillet), retrouvez chaque jour "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique d'un écrivain qui aime les mots et le vélo, Christian Laborde.