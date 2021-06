Tour de France 2021 : le Tour s'élance de Bretagne, la patrie du vélo en France

Le Tour s'élance, samedi 26 juin, et il s'élance de Bretagne, la patrie du vélo en France, qui a donné à la Grande Boucle quatre de ses vainqueurs : Lucien Petit-Breton (1907, 1908), Jean Robic (1947), Louison Bobet (1953, 1954, 1955) et Bernard Hinault (1978, 19879, 1981, 1982, 1985). Ces quatre lascars avaient chacun un surnom : "L'Argentin", "Biquet", "Bobette" et "Le Blaireau".



