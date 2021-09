La réforme des retraites finalement enterrée ?

Dans la dernière ligne droite avant la présidentielle, plus personne au gouvernement ne défend l'idée de passer en force une réforme des retraites avant le mois de mai prochain. Même Bercy et Bruno Le Maire se sont rangés à cette idée, ce qui montre la bascule. Le ministre de l'Économie estime désormais qu'il faudra faire une réforme des retraites, mais a aussi ajouté, en petit comité, que les conditions n'étaient pas réunies actuellement.



Bruno Le Maire rejoint ainsi les rangs d'autres membres du gouvernement, car jusqu'ici, il y avait deux camps : l'Élysée et Bercy en faveur d'une réforme avant la fin du quinquennat, puis Matignon et le ministère du Travail qui ne voulaient pas être confrontés à une grogne sociale en sortie de pandémie.



Lors de réunions avec les partenaires sociaux, Jean Castex n'a pas mis la question des retraites en premier sur la table, le sujet a uniquement été abordé à la demande de l'Elysée.