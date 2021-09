Alarme : son système de sécurité se déclenche à chaque passage d'un camion

Marie-Paule n'a jamais eu de problème avec l'alarme de sa maison. Mais en juin 2019, le système de ramassage des ordures près de chez elle change la donne. Des containers enterrés sont installés et sont vidés deux fois par semaine par des camions armés de grue, et c'est au moment de ce ramassage que le cauchemar commence.



L'alarme de chez Marie-Paule se déclenche dès que le camion passe, les mardis et vendredis. Elle contacte les responsables du ramassage des ordures, mais aussi la société de son alarme. Selon le technicien, il y a un problème de fréquence entre le camion et son alarme.



Malgré des mails, appels et courriers recommandés auprès des principaux responsables, rien ne change. Marie-Paule vit dans l'attente du passage des ramassages d'ordures pour pouvoir éteindre l'alarme. Elle est même obligée de porter des boules quies tant le son est strident. Cela fait deux ans que le problème persiste...



