LA RÈGLE D'OR - Billets d'avion: que faire en cas de surbooking ?

Lecture - 4m16s

Le surbooking consiste à vendre à la clientèle un nombre de places supérieur à la capacité de l'avion. Les voyageurs au sein de l'UE sont protégés par le règlement européen de 2004. Maître Blanche de Granvilliers vous explique ici ce qu'il prévoit.



Tout d'abord pour bénéficier d'une indemnisation, vérifiez que vous vous êtes bien présenté à l'heure à l'enregistrement et que vous avez confirmé votre billet. Ensuite, vérifiez quelle convention régit votre vol. Est-ce que vous bénéficiez bien du règlement européen ?



