LA RÈGLE D'OR - Location entre particuliers : comment éviter les problèmes ?

Lecture - 5m48s

Comme pour toute location classique un contrat de bail signé entre le propriétaire et le locataire fixe le cadre, les obligations et les caractéristiques de la location. Quels sont les recours du locataire en cas d'annonce immobilière inexacte ? Plusieurs cas de figure sont possibles.



Mais avant d'en arriver là, tentez une démarche à l'amiable auprès du loueur. Maître Anne-Claire Moser revient sur quelques rudiments en matière de location de logements entre particuliers.



Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l'inimitable Règle d'or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission.