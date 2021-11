75. Comment le vibromasseur a été inventé par hasard

C'est parce qu'Internet, en fait, c'est rien qu'un gros pollueur et nous en l'utilisant tous les jours et plus que des raisons, on est ses complices. Et c'est pas des paroles en l'air. Si Internet était un pays, ce serait le 3ème plus gros consommateur d'électricité mondial derrière la Chine et les États-Unis ! Produire de l'électricité, même renouvelable, c'est émettre du CO2, beaucoup de CO2. Chaque Français, vous, moi, en a produit 9 tonnes en 2020. Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Un podcast RTL Originals.