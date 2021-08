DÉCOUVERTE - À jamais les premiers - Qui est Ada Lovelace, qui a inventé le premier programme informatique ?

En fait le ketchup, on croit le connaître mais on le connaît mal. Tiens par exemple, vous pensez qu'il vient des États-Unis ? Eh ben pas du tout, il est né en Chine où on le consommait déjà au Moyen-Âge. Sauf qu'à l'origine, c'est une sauce façon nuoc-mam, à base de poisson fermenté dans de la saumure et des épices. Mais sans tomate. Son nom, c'est "ketsiap" qui en chinois veut dire "poisson fermenté". Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Un podcast RTL Originals.