63. Pourquoi au Moyen Âge le champagne avait une sale réputation ?

Lecture - 2m21s

Au Moyen Âge, on ne boit pas du champagne aux mariages. Normal, c'est considéré comme de la piquette. Pire, comme un achat risqué. Il faut se remettre dans le contexte pour comprendre : au Moyen Âge, le vin pétillant n'existe pas encore.



En Champagne, les vendanges sont tardives et on ne fait pas fermenter le vin en cuve. Dès que le raisin est pressuré, on le met directement en bouteille. Les vignerons pensent bien faire et conserver ainsi tous les arômes.



