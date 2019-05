publié le 23/02/2019 à 10:10

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et autres applications de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique.



On appelle cela le "ghosting", le "gatsbying" ou encore le "stashing" et ces mots ont été créés de toute pièce pour expliquer des comportements le plus souvent dévastateurs pour les "victimes".

D'autres fois, ces mots ne font que réactualiser à l'ère du numérique des pratiques qui existaient déjà hors de nos téléphones portables, messageries instantanées et profils sur les réseaux sociaux.

Pour maîtriser ce nouveau langage de l'amour et de la drague, découvrez alors sans plus tarder notre lexique, agrémenté de témoignages de personnes ayant été la cible ou à l'origine de ces pratiques.

Plutôt "ghosting" ou "marleying" ?

"Ghosting" : ce néologisme anglais, traduisible de manière barbare par "fantômer", désigne la fâcheuse tendance qu'ont certaines personnes à préférer la disparition à la confrontation. En d'autres termes : au lieu de rompre, la personne disparaît et ne répond à aucun message pour expliquer son geste. Cette appellation a été popularisée par la presse people américaine après la rupture de Charlize Theron et Sean Penn au printemps 2015 : l'acteur de Mystic River se serait fait "ghoster" par la comédienne.



"Zombieing" : ce mot est un dérivé du terme anglais "zombie" et a été défini en février 2018 par l'Urban Dictionnary, sorte de gros dictionnaire interactif alimenté par les internautes. Le "zombieing" est une suite possible du "ghosting". Après un silence radio d'une durée indéterminée, une personne qui a "ghosté" son ex fait du "zombieing" quand il ou elle revient tel un mort-vivant de la série The Walking Dead via quelques likes sur Instagram, commentaire sur Facebook ou messages envoyés par texto.



"Orbiting" : là encore ce terme est une version de ce qu'il peut se passer après le "ghosting". Une personne pratique "l'orbiting" quand après avoir "ghosté" quelqu'un, elle continue quand même de regarder ses stories sur les réseaux sociaux, tel un silencieux satellite en orbite tournant autour de la vie de son ex.

Quand vous êtes victime d'orbiting, votre ex tourne en orbite autour de vos réseaux sociaux sans jamais prendre la parole Crédit : Unsplash/NASA

"Haunting" : après une rupture, une personne "hante" son ex en continuant de maintenir une présence étouffante via les réseaux sociaux.



"Stashing" : littéralement, le "stashing", c'est le fait de planquer quelqu'un ou quelque chose à la vue des autres. Lorsqu'il est associé aux relations amoureuses, le terme renvoie à ce comportement malsain qui consiste à cacher sa copine ou son copain de ses proches et de sa famille, sur les réseaux sociaux comme dans la vie.



"Marleying" : ce terme fait référence à Jacob Marley, l'ancien partenaire de Ebenezer Scrooge, héros du Conte de Noël de Charles Dickens, dont le fantôme réapparaît lors du réveillon de Noël. Dans les relations amoureuses, le "marleying" est utilisé dans la situation où un ou une ex revient vers son ancienne conquête au moment des fêtes de fin d'année.



"Gatsbying" : inspiré par l'œuvre de F. Scott Fitzeralg, Gatsby Le Magnifique, ce terme désigne le fait de poster une vidéo, une photo ou un selfie de soir sur un réseau social dans le seul but de faire en sorte que la personne convoitée le voit".