publié le 23/12/2018 à 10:17

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et applis de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique. Focus sur le "stashing" qui vise à cacher aux yeux de vos proches votre partenaire.



Littéralement, le "stashing", c'est le fait de planquer quelqu'un ou quelque chose à la vue des autres. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez alors rapidement deviner ce qui se cache derrière ce terme lorsqu'il est associé aux relations amoureuses.

Les premiers articles sur le sujet, publiés par Metro, The Independant ou encore Mashable, datent de l'été 2017, et ont rapidement été repris à l'échelle internationale. Mais concrètement, à quoi ressemble le "stashing" et pourquoi cette pratique peut-elle être malsaine ?

Imaginez un peu, vous avez rencontré une nouvelle personne, cela fait plusieurs mois que vous vous voyez régulièrement, vous sortez au cinéma, allez dîner au restaurant, elle est restée dormir chez vous, vous avez déjà pris le brunch dans son appartement et vous vous êtes même donné des petits noms.



Problème : vous ne connaissez pas ses amis, ni sa famille et jamais ô grand jamais vous n'apparaissez ne serait-ce que dans une toute petite story sur Instagram. Vous avez fait la remarque à votre partenaire et celle-ci ou celui-ci vous dit que vous exagérez, il n'y a aucun mal à cela, vous vous faîtes des idées.



Aucun doute : vous voilà victime de "stashing".

Le terme "stashing" a percé sur Internet à partir d'août 2017. Crédit : Capture d'écran Google Trends

Attention, on ne dit pas qu'aucun couple n'a pas le droit à son jardin secret. Certains et certaines vivent très bien en ne montrant rien d'eux ou d'elles sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle de "stashing", on parle de ce moment où l'une des deux personnes souffre de la situation.



Le "stashing" peut par ailleurs connaître plusieurs degrés de gravité quand, par exemple, votre partenaire refuse que vous postiez vous aussi vos selfies mignons sur votre profil Facebook. Là, on est dans le contrôle de l'autre et ça, c'est très malsain.

Pourquoi êtes-vous "stashé-e" ?

Il existe plusieurs raisons au "stashing" et il est difficile de toutes les lister. Peut-être que vous n'avez pas encore eu une discussion claire avec votre partenaire et qu'il ou elle n'est pas sûre de votre relation. Ce serait alors bien d'entamer une conversation à ce sujet et, par conséquent, lever le "stashing" en même temps que vous officialisez vos sentiments.



Autre hypothèse : votre partenaire a déjà une autre personne dans sa vie. Il ou elle vous laisse sur le carreau pour ne pas interférer dans ses deux vies. Pour le savoir, pas le choix, une conversation s'impose également.



Dans le pire des cas, il s'agit d'une personne perverse-narcissique qui vous veut pour elle toute seule et dans ce cas : fuyez !

Finissons sur une note d'optimisme : les proches de votre amant-e lui mettent peut-être beaucoup la pression et il ou elle n'a pas envie de vous infliger cela. Peut-être qu'ils sont peu ouverts d'esprit ou encore racistes et ça non plus, votre bien aimé-e ne souhaite pas vous embarrasser.



Dans tous les cas, on en revient toujours à la même solution : communiquer avec la personne qui vous "stashe". Et si la réponse ne vous plaît pas, partez, vous valez mieux que cela.