publié le 19/01/2019 à 10:04

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et applis de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique. Focus le "gatsbying", un terme inventé pour une façon bien particulière de draguer.



Gatsby le Magnifique, c'est l'histoire d'un homme immensément riche qui organise de somptueuses fêtes dans sa tout aussi luxueuse villa dans le seul et unique but d'y voir Daisy, la femme qu'il aime en secret.



Le personnage imaginé par F. Scott Fitzergald a été choisi comme base d'un nouveau mot, "gatsbying" (faire son/sa gatsby, pourrait-on dire), afin de dépeindre une façon de se comporter sur les réseaux sociaux en vue de séduire la personne tant convoitée.

S'il est difficile de déterminer qui est à l'origine de ce terme (on trouve un message posté sur Twitter dès mars 2017, puis des discussions sur Reddit la même année), c'est le mannequin australien Matilda Dods qui l'a expliqué le mieux dans un billet publié sur le site Tomboy Beauty en juin dernier.

Il s'agit pour elle de "poster une vidéo, une photo ou un selfie sur un réseau social dans le seul but de faire en sorte que la personne que l'on convoite le ou la voit", écrit-elle.



Pour bien comprendre le "gatsbying", il faut saisir dans quelles circonstances sont réalisées les publications postés sur Instagram ou Snapchat. Grâce au format des stories, vous pouvez voir qui a regardé (ou pas) vos derniers clichés postés sur ces réseaux sociaux.



Alors que vous venez de poster un selfie de vous dans lequel vous vous sentez belle, vous vérifiez plusieurs fois dans la même journée si "la personne" que vous convoitez a bien pris connaissance du cliché... dans l'espoir que celle-ci vous contacte pour vous dire qu'elle pense à vous, vous trouve belle ou encore vous propose un rendez-vous.



"Pourquoi est-ce que lorsque je sors avec mes meilleures amies, suis-je soucieuse de faire en sorte que non seulement le monde sache que je m'amuse mais aussi et plus précisément le garçon qui ne m'a peut-être pas envoyé de textos depuis plusieurs jours ? Ou le mec qui m'a dit qu'il ne me méritait pas, ou inversement", s'interroge alors le mannequin.



D'autant plus que cette technique n'est pas vraiment fructueuse et créée dans la majorité des cas une frustration : car lorsque vous voyez que, enfin, votre "crush" a bien vu votre parfait portrait de vous, il y a rarement de réactions, raconte Matilda Dods

Votre cursh devant vos slefies ? Crédit : Warner Bros. France

Booster son ego ?

Damien (ce prénom a été modifié) ne connaissait pas le terme avant qu'on lui en parle mais confie que cela lui arrive d'avoir recours au "gatsbying" quand il a envie "d'attirer l'attention de quelqu'un" tout en ayant un manque de confiance en lui pour proposer directement un verre.



Mais contrairement au mannequin australien, Damien explique que la technique porte en général ses fruits avec les personnes pour qui un flirt a plus ou moins été déjà engagé. "Le type que je visais avec le cliché en question réagit et cela engage ensuite une conversation", raconte-t-il à RTL Girls. "Si je n'ai jamais parlé avec la personne dans la vraie vie ou via les réseaux sociaux, cela ne fonctionne pas".



Pour Damien, le "gatsbying" nourrit le fantasme. "Tout est possible avec ça. Avoir une petite réaction rassure et nourrit l’ego personnel. Je ne l'ai fait qu'avec des types dont je n'étais pas fou amoureux car si j'avais vraiment envie que quelque chose se passe, j'aurais pris les devants !", conclut-il.