publié le 09/12/2018 à 10:06

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et applis de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique. Piqûre de rappel sur le trop bien connu "ghosting", point de départ de nombreuses autres dérives tout aussi douloureuses.



Ça ne lui coûterait que l'effort d'un appel. Un simple coup de fil, aussi concis qu'elle le souhaite, pour vous dire avec gentillesse et fermeté qu'entre vous, c'est terminé. Mais non. Cette personne préfère ignorer vos invitations à sortir et filtrer vos appels.

Pourtant, vous pensiez que les choses commençaient à devenir sérieuse entre vous... C'est justement à ce moment-là que le garçon ou la fille que vous fréquentiez depuis quelque temps a décidé de disparaître de la surface de la terre pour ne plus jamais revenir. Voilà, vous l'avez compris : vous venez d'être "ghostée".

Ce néologisme anglais, traduisible de manière barbare par "fantômer", désigne la fâcheuse tendance qu'ont certaines personnes à préférer la disparition à la confrontation. Cette appellation a été popularisée par la presse people américaine après la rupture de Charlize Theron et Sean Penn au printemps 2015 : l'acteur de Mystic River se serait fait "ghoster" par la comédienne.



Beaucoup se retrouveront dans cette anecdote de célébrités : les histoires de filles et de garçons abandonnés à une messagerie téléphonique sont légion. Et malheureusement, parfois, le "ghosting" n'est que le début de bien pire... C'est là qu'intervient tout un nouveau champ lexical des relations amoureuses, influencé par l'usage des réseaux sociaux. Du "zombieing" au "stashing" en passant par le "catfishing", ces nouvelles (et déplorables) pratiques n'auront, grâce à nous, plus aucun secret pour vous. Préparer-vous.