publié le 30/12/2018 à 09:53

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et applis de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique. Focus sur le "haunting" ou quand votre ex ne veut pas vous laisser tranquille sur vos réseaux sociaux.



Après le "ghosting" et le "zombieing", le nouveau langage du dating à la sauce 2.0 continue sur la métaphore filée de l'horreur avec cette autre "tendance" venue tout droit de l'enfer des cœurs brisés : le "haunting" ("ce qui hante").

On vous explique la situation : vous avez vécu une histoire d'amour avec quelqu'un. Vous avez rompu, brisant ainsi tous les liens qui pouvaient alors exister entre vous. L'amitié entre ex, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Problème : cette personne qui ne partage plus votre vie amoureuse n'a pas vraiment l'intention de vous laisser vous remettre de la rupture en paix. Non, il ou elle continue de maintenir une présence étouffante via vos réseaux sociaux.

Il ou elle ne cesse de regarder, jour après jour, vos stories sur Instagram ou snapchat, ajoute un petit pouce vers le haut sous vos blagues postées sur Facebook. À chaque notification c'est la même rengaine : vous avez un haut le cœur, comme si un poignard vous déchiquetait de l'intérieur ou comme si... vous étiez hantée par un vieux fantôme déplacé. Bref, c'est loin d'être cool. À vrai dire, on ne sait quel est le pire : le ghosting ou le haunting.

Quelles solutions contre le "haunting" ?

Si cette dérangeante pratique ne date pas de la dernière mise à jour Apple, le mot haunting est apparu pour la définir l'année dernière. Le magazine New York Post a consacré un article à ce sujet en mars 2017, suivi par Cosmopolitan ou le Washington Post.



Interrogée par le NYP, Liz, 25 ans à l'époque, expliquait qu'elle gardait un œil sur les stories de ses ex parce qu'elle aimait "savoir qu'ils pensaient encore" à elle.



Fort heureusement, il existe des solutions simples contre le haunting et que l'on vous encourage à suivre de toute urgence si la situation que vous vivez vous fait souffrir :



- supprimer votre ex de vos réseaux sociaux

- bloquer votre ex de vos réseaux sociaux

- lui interdire l'accès à vos stories

- le ou la confronter

- suivre ces habitudes pour adopter une utilisation saine des réseaux sociaux