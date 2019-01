Penn Badgley et Elizabeth Lail dans la série "You" sur Netflix

publié le 16/01/2019 à 11:58

Quand Gossip Girl rencontre Black Mirror... You, la nouvelle série Netflix avec en tête d'affiche Penn Badgley n'est pas passée inaperçue sur la plateforme de streaming en ligne depuis sa mise en ligne, le 26 décembre en France et à l'international. Elle raconte l'histoire de Joe Goldberg, vendeur dans une librairie à New York, qui rencontre un jour dans sa boutique Guinevere Beck, jouée par Elizabeth Lail. Pour Joe, le coup de foudre est immédiat.



Ce qui aurait pu commencer comme une banale comédie romantique de plus bascule très rapidement dans le thriller. En cause : les téléspectateurs et téléspectatrices de You ont accès aux pensées de Joe. D'abord simple stalker, il dévoile au fur et à mesure son vrai visage : manipulateur ou sociopathe, on ne saurait trancher mais son comportement fait froid dans le dos.

Car derrière son minois de prince charmant se cache en vérité un homme capable du pire pour conquérir le cœur de sa bien aimée : traquer son activité sur les réseaux sociaux, l'espionner à travers la fenêtre de son appartement, s'introduire chez elle en son absence, avoir accès à tous ses comptes privés... La liste des méfaits de Joe est aussi longue qu'inquiétante et a le mérite de sensibiliser le public. La preuve avec ces 4 leçons apprises grâce à You à appliquer dans la vraie vie (attention aux mini-spoilers).

1. Méfiez-vous des apparences (surtout s'il s'agit du prince charmant)

On ne va pas se mentir : Penn Badgley est un bel acteur. On se souvient de lui dans Gossip Girl, série dans laquelle il campait le rôle (similaire à You) du garçon solitaire, passionné de littérature. Son charme ne laissait pas tout le monde indifférent et, des années après la série à succès new-yorkaise, il est parfois difficile de mettre de côté cet ancien personnage.



La première leçon que nous apprend You est alors simple : méfiez-vous des apparences. Joe nous prévient lui-même dans le troisième épisode de la série. "Les gens se font rouler facilement. (...) Je suis le gentil type sérieux. Pas de quoi s'en faire. Les gens croient à ce qui colle à leur vision du monde".

Attention, on ne dit pas qu'il faut à partir de maintenant soupçonner tout le monde d'être des psychopathes manipulateurs mais, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, veuillez à assurer vos arrières avant de la faire entrer dans votre jardin secret...

2. Protégez mieux vos données personnelles

"Tu auras beau t'y opposer, je m'assurerai que tu utilises toujours des mots de passe". Ces mots, ce sont de Joe à Beck lorsqu'il celui-ci ouvre son ordinateur alors qu'elle est en rendez-vous avec son directeur de mémoire. Le jeune homme n'a aucun mal à regarder les autoportraits intimes de la jeune femme, lire ses conversations avec ses amies ou juger les poèmes qu'elle a écrit à propos de son père tout simplement parce qu'elle n'a pas protégé son ordinateur avec un mot de passe !



Grâce à ses petites manipulations informatiques, Joe a ensuite accès à tous les messages de Beck en temps réel. Il peut ainsi connaître son emploi du temps à l'avance et lire sans indiscrétion les messages qu'elles et ses proches s'échangent à son propos par exemple...

Moralité : toujours protéger ses appareils numériques par un mot de passe complexe mélangeant les majuscules avec les minuscules et les caractères spéciaux. On n'est jamais trop prudente !

3. Supprimez votre adresse d'Internet (et pensez à acheter des rideaux)

Beck a un bel appartement dont les fenêtres donnent sur la rue. Joe n'a aucun mal à trouver son adresse grâce à la magie d'Internet (même s'il n'explique pas comment) et, lorsqu'il se rend pour la première fois devant chez Beck, il la découvre en serviette de bain, en train d'envoyer des messages sur son téléphone. "Mon Dieu ! On croirait que tu n'as jamais vu de film d'horreur ou les infos !", s'indigne Joe.

On ne dira pas que c'est la faute de Beck si celle-ci se fait traquer par... un détraqué (la victime n'est jamais responsable, on le rappelle) mais pour préserver votre intimité, on vous conseille d'abord de vérifier si votre adresse apparaît sur le web et si c'est le cas, essayez de la faire disparaître. Pour cela, cet article de la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) devrait vous aider.



En bonus, vous pouvez également réfléchir à l'utilité d'avoir des rideaux à vos fenêtres quand votre séjour donne en plein milieu d'une rue passante.

4. Ayez conscience du côté obscure des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux peuvent apparaître sans danger puisque vous y maîtrisez ce que vous y postez. Des photos de vos amies en soirée, un portrait lors de votre dernier voyage, une photo devant la porte de votre tout nouvel appartement...



Les hashtags et la géolocalisation vous permettent de préciser toujours plus vos publications jusqu'à indiquer l'endroit exact où vous vous trouvez à la seconde prêt peut-être. Il ne manque plus que votre profil soit "public" et voilà que vous invitez n'importe qui à entrer dans votre univers... pour le meilleur comme pour le pire.