Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et applis de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique. Focus sur le "zombieing", cette pratique qui consiste à revenir après avoir "ghosté" quelqu'un.





Vous connaissez probablement le "ghosting" mais qu'en est-il du "zombieing" ? Ce mot est un dérivé du mot anglais "zombie" et s'il n'est pas clair d'en déterminer l'apparition, son usage tend à se populariser depuis 2017, année où de nombreux blogs ou sites, comme Hello Giggles, The Washington Post, Femina ou encore Marie Claire, ont consacré un article à son sujet.



L'année suivante, en février 2018, l'Urban Dictionnary, sorte de gros dictionnaire interactif alimenté par les internautes, lui donne enfin une définition quasi-officielle. Attention accrochez-vous.

Car pour comprendre le "zombieing", il faut d'abord maîtriser le concept du "ghosting". Une personne "ghost" une autre lorsque celle-ci décide de ne plus donner de nouvelles au lieu de rompre en bonne et due forme ou de dire qu'elle n'est finalement pas intéressée pour aller plus loin dans le cas d'un flirt.

Quand le fantôme de votre ex revient tel un mort-vivant

Imaginez maintenant un peu, vous avez été victime de "ghosting" par votre ex ou par une conquête repérée sur Tinder. Quelques mois plus tard, vous avez oublié cette personne, vous avez tourné la page, peut-être même que vous avez rencontré votre nouvelle moitié... et c'est à ce moment-là que le "fantôme" de votre ex choisit de revenir tel un mort-vivant de la série The Walking Dead.

Quelques likes sur Instagram, un commentaire sous votre statut Facebook, un message envoyé par texto ou sur WhatsApp : les pratiques peuvent être variées mais toutes ont plus ou moins les mêmes conséquences. Cela vous fait du mal, vous énerve ou vous révolte ! Et on peut le comprendre.



Aurélien raconte par exemple qu'une ex l'a "sévèrement" ghosté. "C'est arrivé du jour au lendemain, le truc qui fait bien mal et qui arrive sans prévenir. Mes appels et textos tombaient dans le vide. Je me suis dit : bon bah... it's over", raconte-t-il à RTL Girls.

Un beau jour pourtant, Aurélien se balade en ville avec une fille et la croise avec son copain main dans la main. "Deux heures après, j'avais un petit texto. Puis un petit like sur une photo le lendemain. Et deux, et trois, et des SMS, et hop là !"



La question reste à savoir comment répondre à ce type de messages... Certaines personnes préfèrent le silence (bien mérité il faut le dire), tandis que d'autres choisissent de confronter leur interlocuteur ou interlocutrice à leurs quatre vérités. Dans tous les cas, s'il vous paît, le zombieing, ne faites jamais ça !

