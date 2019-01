publié le 15/01/2019 à 15:05

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et applis de "dating", de nouveaux mots venus de l'anglais viennent expliquer comment nos rapports humains, et notamment amoureux, sont influencés par leur pratique. Focus le "marleying", ce comportement étrange que peut adopter un ou une ex à l'approche des fêtes de fin d'année...



Les fêtes de fin d'année sont déjà loin dernière vous mais peut-être avez-vous expérimenté ce que de nombreuses personnes traversent à cette période : votre ex vous a recontacté. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seule dans cette situation.

Selon une étude menée par le site eHarmony en 2017, et rapportée par The Independant, une personne célibataire sur 10 est contactée par son ex pendant cette période de l'année. On appelle cela le "Marleying", du nom de Jacob Marley, l'ancien partenaire de Ebenezer Scrooge, héros du Conte de Noël de Charles Dickens, dont le fantôme réapparaît lors du réveillon de Noël.

Marie (ce prénom a été échangé), 35 ans, a été victime de "marleying" il y a environ 4 ans. Après sept ans de vie commune avec un homme, il la quitte du jour au lendemain sans lui donner d'explication. "En une semaine il avait pris ses affaires et il était parti. C'était au mois de mai", raconte-t-elle à RTL Girls. La séparation est douloureuse pour Marie, qui décide d'aller célébrer le réveillon du Nouvel An à l'autre bout du monde pour s'éloigner de cette épreuve.



"Alors que je recommence à prendre du poil de la bête, je reçois un texto le premier janvier à 7 heures du matin alors que je ne m'étais pas encore couchée : 'Bonne année. Tu me manques. Je pense à toi. Je t'embrasse'".

Un message guidé par la nostalgie

Selon le site qui a conduit l'étude relayée par The Independant, les personnes qui envoient ce genre de message le font parce qu'elles se sentent peut-être seules pendant les fêtes de fin d'année ; ou profitent d'un séjour dans leur ville d'origine (où leur ex se trouve) pour lancer une bouteille à la mer. Le point commun de ces deux situations : elles sont régies par la nostalgie.



Nina (ce prénom a été changé), 27 ans, a repris contact avec son ancien compagnon 4 mois après leur séparation. Elle confirme à RTL Girls avoir été guidée par un "moment de nostalgie en faisant le bilan de l’année 2018 passée avec lui".



Nina explique également que le temps des vacances permet "de ne pas penser au travail mais plutôt aux bonnes choses", comme à ses proches, ses amis et évidemment ses amours. "Les fêtes sont parfaites pour ça", résume celle qui a depuis revu son ancien partenaire mais qui ne sait pas si elle souhaite continuer ou non la relation.

Mais attention, que vous receviez un message de "bonne fêtes" ou une proposition plus ouverte, votre ex peut aussi bien vouloir un coup d'un soir histoire, vous reconquérir ou prendre simplement de vos nouvelles.



Pour Rachel Lloyd du site eHarmony, il est important de rappeler qu'avant de recontacter un ou une ex, il s'agit de s'assurer "si la personne est sur la même longueur d'onde que vous afin d'éviter de la blesser", peut-on lire dans The Independant.



Marie par exemple n'a pas du tout apprécié le retour de cet ex. "Je lui ai envoyé un mail de 4 pages qui commençait par : mais dans quel miroir déformant tu te regardes le matin pour penser que j'ai encore envie d'avoir de tes nouvelles ?", rapporte-t-elle, "ça m'a fait un bien fou !"