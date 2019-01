Crédit : Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

publié le 01/01/2019 à 10:58

Parce que la nouvelle année est l'occasion de faire le bilan et avancer dans nos vies, RTL Girls vous souffle des résolutions on ne peut plus positives afin de démarrer 2019 du bon pied. Aujourd'hui, focus sur le monde du travail.



Le monde du travail est loin d'être le théâtre de l'égalité, notamment en France où les femmes restent en moyenne toujours moins bien payées que les hommes, occupent le plus souvent les contrats les plus précaires et se font rares en haut des hiérarchies tandis que, cette année, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé un plan pour mettre fin aux inégalités salariales. Objectif : d'ici 3 ans, les entreprises françaises devront respecter la loi sous peine de sanctions financières.



Le combat contre les stéréotypes ne doit pas se faire qu'à l'échelle des grandes entreprises mais bien partout... à commencer par vous. Pour vous aider à vous affirmer dans cette année 2019, et à répandre une aura bienveillante autour de vous, voici 6 résolutions à prendre que vous soyez en début de carrière ou déjà bien installée dans votre poste actuel.

1. Je fais preuve de sororité avec les autres femmes

En 2019, on arrête de voir les autres femmes comme des rivales et on arrête de les critiquer pour leurs moindres faits et gestes, surtout s'il s'agit de vos collègues de bureau. Au lieu de cela, on pratique ce sport on ne peut plus facile (avec un peu d'entraînement pour bannir ses vieux réflexes) puisqu'il s'agit d'être à l'écoute, solidaire et bienveillante avec les autres femmes.



Rappelons que nous sommes (presque) toutes dans le même bateau et que s'unir dans l'adversité nous permettra de mieux surmonter les obstacles dans nos vies professionnelles comme personnelles.

2. Je propose de partager mon expérience grâce au mentorat

Le mentorat entre femmes est l'une des clés de réussite pour réussir sa vie professionnelle comme personnelle. Plusieurs entrepreneuses nous l'ont confirmé à plusieurs reprises.



Pour elles, pas besoin d'être une très grande cheffe d'entreprise pour partager son savoir avec les moins expérimentées. Il suffit de proposer de son temps et de ses connaissances à qui vous le demandera. En échange, vous bénéficierez aussi d'un point de vue plus neuf sur votre domaine d'expertise. Dans un monde qui change toujours plus rapidement, cela ne peut qu'être intéressant à découvrir.

3. Je m'inscris dans un réseau de femmes

Les réseaux de femmes vous intriguent ou, au contraire, vous n'y voyez pas l'utilité ? Et si, en 2019, vous vous laissiez tenter ? Car en plus de favoriser les rencontres et vous aider à monter en compétences et dans une hiérarchie, les réseaux de femmes prennent en compte des problématiques que les réseaux mixtes ont tendance à négliger : la sous-représentation des femmes dans des domaines dits "masculins" (tels que la tech ou les sciences) et le besoin de s'exprimer dans un espace où la parole de sera pas monopolisée par les hommes.

4. Je demande cette augmentation que j'attends depuis 5 ans

Vous êtes en poste depuis plusieurs années et vous n'avez jamais été augmentée pour le travail que vous effectuez pourtant avec talent et efficacité ? N'attendez plus et prenez les choses en main !



Préparez-vous, saisissez l'occasion de votre prochain entretien annuel ou d'un quelconque changement dans votre poste pour faire le premier pas, suggère par exemple Marie Claire. Attention cependant, certaines entreprises ne sont pas vraiment férues d'augmentation... que vous soyez une femme ou pas d'ailleurs ! Renseignez-vous sur la culture de votre entreprise, conseille Challenges, et si elle ne vous plait pas, peut-être est-ce l'occasion d'aller voir ailleurs, où vos compétences seront revues à la hausse ?

5. Je négocie mon salaire à l'embauche

Premier emploi ou pas, il y a un exercice par lequel vous devriez passer lors d'une nouvelle embauche : la négociation de votre salaire. Cette idée vous donne déjà des sueurs froides ?



Pas de panique : si vous habitez dans la région de Nantes, le programme d'accompagnement #NegoTraining est là pour ça. Autrement : Internet fourmille de bonnes idées, des femmes de votre entourage pourront également peut-être vous guider (souvenez-vous de l'importance du mentorat !).



N'oubliez pas que négocier est normal et ne fait pas de vous une petite fille gâtée ! Vos compétences et votre savoir ont une valeur, peu importe s'il s'agit de votre premier job ou pas.

6. Je pratique la pause de Wonder Woman chaque matin

Dans le livre Celle qui a dit fuck de Anne-Sophie et Fanny Lesage, Alice, l'héroïne assiste à une conférence où on lui apprend l'art de la méditation active. "Le principe est de combiner des mouvements de yoga, de danse et d'arts martiaux avec des pensées et des affirmations positives, le tout pour être bien dans ses baskets, et surtout gonfler sa confiance en soi !", lui explique-t-on.



Alice appelle cela "la pose Wonder Woman" et décide du jour au lendemain de la faire chaque matin avant d'aller travailler. Captain America, la Veuve Noire, Hermione Granger, Serena Williams ou Britney Spears, peu importe la figure puissante que vous prenez comme exemple, l'important est d'adopter une pause qui vous fait sentir puissante tout en vous répétant des phrases qui ont du sens pour vous. Pour cette recette magique, on vous fait entièrement confiance !