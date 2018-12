"Les femmes travailleuses pauvres" au cœur d'un rapport alarmant de l'Oxfam

publié le 18/12/2018 à 12:55

Dans un rapport intitulé "Travailler et être pauvre : les femmes en première ligne", l'Oxfam tire la sonnette d'alarme sur les conséquences des inégalités entre les femmes et les hommes au travail, notamment en France. "Elles sont particulièrement dramatiques pour celles qu'on appelle 'les femmes travailleuses pauvres'", souligne par ailleurs l'association dans ce rapport publié ce lundi 17 décembre.



Plus d'une mère célibataire ayant un travail sur quatre est en effet touchée par la pauvreté en France. Cela représente un million de personne, précise l'association. Selon Eurostat, 7,3% des travailleuses françaises étaient pauvres en 2017. C'est plus qu'il y a dix ans (5,6% en 2006). En cause : les écarts de salaires, l'instabilité des temps de travail, les emplois précaires, mais aussi la ségrégation professionnelle et les préjugés qui, selon l'Oxfam "nourrissent ces inégalités et ces discriminations".

Il est intolérable que notre système économique discrimine les femmes ainsi Claire Hédon, présidente de l'ATD Quart Monde Partager la citation





"Le sort de ces travailleuses pauvres, véritable armée de l’ombre, est trop souvent passé sous silence", estime Claire Hédon, présidente de l'ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde en introduction du rapport de l'Oxfam.

Elle rappelle, à l'heure d'un gouvernement ayant déclaré que l'égalité femmes-hommes était sa "grande cause nationale", que "les femmes restent les plus touchées par le phénomène des travailleur.euse.s pauvres" et ajoute qu'il est "intolérable que notre système économique les discrimine ainsi et que perdurent des stéréotypes les poussant vers des formations et des métiers souvent dévalorisés".

Plusieurs propositions concrètes

Pour éradiquer cette pauvreté, vécue comme une forme de violence faites aux femmes, l'Oxfam énonce plusieurs propositions concrètes. Parmi lesquelles : l'encadrement des temps partiels, la transparence obligatoire des salaires pour les entreprises ou encore l'instauration d'un congé paternité non-transférable, plus long et en partie obligatoire.