Comment un réseau féminin peut favoriser votre carrière (et plus encore)

publié le 31/05/2018 à 08:10

L'édition 2018 de VivaTech était placée sous le signe des femmes. Avec une matinée dédiée au "Girl Power" mais surtout grâce aux 40% d’intervenantes invitées à prendre la parole dans leur domaine respectif d'expertise allant de l'intelligence artificielle à l'entrepreneuriat en passant par le code ou les (nouveaux) usages du numérique.



Beaucoup d'entre elles ont monté des réseaux exclusivement féminins. Leurs missions : rassembler les femmes dans ces secteurs où elles sont sous-représentées, changer les règles du jeu, et permettre aux talents féminins de grimper plus vite vers la réussite aussi bien professionnelle que personnelle.

Dans les allées du salon Viva Technology, nous avons pu échanger avec deux de ces pionnières qui vous donneront peut-être envie de rejoindre à votre tour une organisation de la sorte : la première, Isabelle Mas est une ancienne journaliste, aujourd'hui associée au sein du cabinet de communication stratégique Footprint consultants et membre du réseau Femmes Business Angels. La seconde, Hera Hussain a fondé Chayn, une association qui aide les femmes victimes de violences à se reconstruire, notamment grâce aux outils du numérique.

Un espace où s'exprimer

"A priori je ne suis pas réseaux féminins", assure d'emblée Isabelle Mas, qui entame pourtant sa deuxième année d'investisseuse au sein de Femmes Business Angels (FBA). Dans ce réseau uniquement composé de femmes, des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses viennent présenter leur projet d'entreprise. À la clé : un ou plusieurs investissements de la part des membres du réseau et un précieux vivier de compétences et d'expériences mis à disposition gratuitement.



"Au début, quand je cherchais un réseau de business angels, je n’étais donc pas partie sur un féminin parce que pour moi, les réseaux doivent être mixtes pour rassembler un maximum de gens", explique Isabelle Mas. Catherine Abonnenc, une amie et vice-présidente communication de FBA lui propose quand même d'assister à une première réunion.



"J'ai été un peu impressionnée par sa qualité et par les femmes qui le composent : toutes des dirigeantes ou anciennes dirigeantes, qui connaissent bien la finance et l'univers des startups et qui ont toutes déjà beaucoup investi".

Isabelle Mas est membre du réseau Femmes Business Angels Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Le mois suivant, Isabelle Mas réitère sa visite lors d'une réunion FBA où est invité un autre réseau. Plusieurs membres, "que des hommes, plus âgés, plus seniors" font le déplacement, raconte l'investisseuse. Cette dernière remarque alors que "les femmes ont posé beaucoup moins de questions que les hommes, voire presque pas" durant cet échange.



"Cela m’a interpellée". Isabelle Mas change d'avis sur les réseaux féminins et choisit d'intégrer FBA, "parce qu'il est sympa, compétent et que je peux m'exprimer", déclare celle qui fait maintenant de plus en plus attention aux réunions entre collègues où les hommes ont tendance à couper la parole des femmes et à expliquer ce qu'une autre vient tout juste de dire. Des comportements de sexisme ordinaire qu'Isabelle Mas sait déceler et ne se cache pas de dénoncer.

Un espace où se (re)construire

Avec Hera Hussain, on est face à une expérience totalement différente. Cette jeune femme basée en Angleterre a fondé il y a quatre ans Chayn, un projet qu'elle qualifie de "sororité" mais qui s'apparente à tout ce que peut accomplir un réseau.



Là, pas besoin d'avoir des millions à investir dans son compte en banque pour en faire partie. Chayn est destiné aux femmes victimes de violences et d'abus. Son objectif est simple : aider les femmes à se relever et s'élever dans une société qui peine parfois à les rassembler.

Hera Hussain, fondatrice de Chayn Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

200.000 femmes à travers le monde ont ainsi pu bénéficier de Chayn. Dans cet "espace sécurisé où tout le monde peut être soi-même et contribuer à aider les autres, personne n'est mis sur un piédestal", explique Hera Hussain, qui porte ce projet bénévolement.



Grâce à son expérience, la fondatrice de Chayn a observé de très nombreuses femmes se reconstruire "petit à petit". "Elles commencent par consolider leurs compétences et leur confiance en elles puis elles se lancent dans un projet".



Grâce à la force de la sororité, les bénéficiaires de Chayn réussissent ainsi à avancer dans leur vie personnelle comme professionnelle... avant de rendre la pareille à une autre femme elle aussi dans le besoin. Un cercle vertueux qui ne demande qu'à exister.