Inégalités salariales : les Françaises travailleront "gratuitement" à partir du 6 novembre

Crédit : iStock / Getty Images Plus

En 2018, les Françaises vont arrêter d'être payées pour leur travail plus tard que l'année dernière

publié le 01/11/2018 à 11:45

C'est désormais une triste habitude : la newsletter féministe Les Glorieuses lance cette année encore son mouvement sur l'égalité salariale. Après de savants calculs effectués à l'aide des données et statistiques fournies par Eurostat (l'organisme de statistiques de l’Union Européenne), il a été statué qu'à cause des inégalités salariales, les Françaises arrêteront d'être payées pour leur travail effectué ce mardi 6 novembre à 15h35. Cela représente une différence de salaire de 15,2% pour l'année 2016 (en ne prenant en compte que le taux horaire).



L'année dernière, cette date avait été fixée au 3 novembre à 11h44. "À ce rythme là, nous pouvons attendre 2168 pour arriver à l’égalité", souligne la newsletter dans son communiqué. Les Glorieuses appelle alors, comme chaque année, à une mobilisation de masse pour lutter contre cette injustice qui touchent les Françaises.

Comment s'engager ? En inondant les réseaux sociaux et son entourage de ce mouvement, via le hashtag #6novembre15h35, en calculant son véritable salaire grâce à une plateforme dédiée et en signant la pétition demandant des actions concrètes de la part du gouvernement : un congé paternité équivalent au congé maternité, un certificat d’égalité obligatoire pour les entreprises, une transparence des salaires.

En octobre dernier, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé des mesures et sanctions pour lutter contre les inégalités salariales. Les entreprises de plus de 50 salarié-es touché par ce fléau auront trois ans à partir de janvier pour combler les écarts.