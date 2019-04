publié le 02/04/2019 à 08:08

Promis, pour être bien dès le matin, on ne va pas vous conseiller de mettre votre réveil à 5h30 du matin. On ne va pas vous dire de lire les cinq chapitres du dernier ouvrage de développement personnel à la mode. On ne vous parlera pas de positions compliquées au yoga, ni d'aller vous entraîner pour le marathon avant d'avaler un petit déjeuner composé de graines et de céréales bio.



Dans cet article, nous avions plutôt envie de vous parler des gestes simples à effectuer dès le réveil pour vous assurer de passer une journée au maximum de vos capacités... sans trop vous prendre la tête avec les "je dois faire ceci et je dois faire cela".

Étirer son corps, prendre conscience de vos plus profonds désirs et écouter son intuition ne sont pas des habitudes si facile à mettre en place mais elles sont celles qui prennent le moins de temps pour une efficacité prouvée. Le tout en moins de 10 minutes par jour. Le secret étant : n'oubliez pas de faire comme bon vous semble et de garder à l'esprit que ce type d'articles existe pour vous inspirer et non pour que vous vous laissiez guider les yeux fermés.

1. S'étirer dès le réveil

Étirer ses membres dès le réveil serait indispensable pour bien commencer sa journée. Les scientifiques le disent : si on le fait après avoir quitté les bras de Morphée, c'est pour se débarrasser de la raideur des membres restés immobiles pendant la nuit mais aussi pour alerter le cerveau, expliquait le docteur Michel Cymes sur RTL.



Si vous avez perdu cette habitude avec les années, sachez pourtant que s'étirer est un geste plutôt instinctif puisque dès la douzième semaine de grossesse, le fœtus s'exerce déjà à ce qu'on appelle la pandiculation, précisait encore Michel Cymes.

Si vous n'avez pas un BAC+5 en yoga, pas de panique : vous n'avez pas besoin de savoir faire la position du chien tête en bas pour profiter pleinement des bienfaits des étirements. Vous pouvez les faire depuis votre lit, sur votre canapé, entre votre café du matin et le bisou à votre enfant...



Bref, écoutez votre corps, offrez-lui ce dont il a besoin sans vous prendre la tête. On vous rappelle que c'est le matin, le grand écart n'est pas forcément pour tout de suite.

2. Exprimer de la gratitude

Dans son programme intitulé Radical Radiance, l'entrepreneuse américaine Gala Darling suggère de commencer toutes ses journées par cette habitude : "Chaque matin, dîtes à voix haute cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante".



Là encore, vous n'avez pas besoin d'allumer une bougie pour que ce moment soit puissant. Vous pouvez dire ces quelques phrases tout en faisant votre lit, en câlinant votre moitié, en vous brossant les dents ou en enfilant vos chaussures avant d'aller affronter le monde extérieur. L'important étant de vous concentrer sur ce qui es positif dans votre vie et, surtout, de voir quels changements cela amène en vous au fur et à mesure des jours qui passent avec cette nouvelle habitude.

3. Poser ses intentions pour la journée à venir

La loi de l'attraction, vous connaissez ? Il s'agit pour certains et certaines de croire que l'on attire ce que l'on pense. En d'autres termes : vous ressassez le négatif dans votre vie ? Ne vous attendez pas à un déluge de bonnes nouvelles. Au contraire, si vous avez une attitude positive et consciente, vous pourrez alors attirer à vous plus de succès, d'amour, de richesse ou encore cultiver de meilleures relations avec les autres.



Bien entendu, les pensées positives ne peuvent pas combattre des maladies comme la dépression ou le cancer qui doivent, l'un comme l'autre, être pris en charge par la médecine.



Pour vous aider à commencer à travailler avec la loi de l'attraction, on vous conseille alors une technique toute simple : chaque jour avant de mettre en marche votre journée, partir travailler, étudier, vous rendre à un rendez-vous ou sortir prendre les transports en commun, matérialisez dans un carnet ou dans votre tête, une ou plusieurs intentions pour la journée à venir.

"Aujourd'hui, je souhaite avoir des relations saines avec mes collègues", "Aujourd'hui, le projet sur lequel je travaille est un succès", "Aujourd'hui, je prends du temps pour moi et je me sens bien", "Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes proches"... N'oubliez pas de toujours tourner vos phrases de façon positive et de parler comme si vos souhaits s'étaient déjà réalisés.

4. S'offrir un moment rien qu'à soi

Dans l'univers du développement personnel et du bien-être les injonctions sont nombreuses et parfois, vous pouvez être perdue entre tout ce qu'il est indispensable de faire pour telle ou tel gourou. Car si on l'avait vraiment voulu, cette liste des habitudes matinales pourrait encore s'étendre sur quelques kilomètres. Mais si pour vous se lever à 5h30 du matin tous les jours est impensable : ne le faîtes pas. Si vous préférez dire vos gratitudes le soir plutôt que le matin : qu'il en soit ainsi.



Gardez peut-être à l'idée que nos vies sont ponctuées d'injonctions et d'obligations parmi lesquelles il est parfois impossible d'échapper. Voyez vos matinées comme des moments qui n'appartiennent qu'à vous. Boire un thé au bord de votre balcon, arroser vos plantes, jouer avec votre chat, écrire dans votre journal, regardez une vidéo sur Youtube...



Choisissez ce qui vous fait du bien, ce que vous faîtes seulement pour vous et cultivez cet état d'esprit pour commencer vos journées selon vos règles et vos désirs et non pas selon ce qu'un ou une inconnue aurait décidé à votre place ce qu'il ou elle croit être le mieux. pour vous.