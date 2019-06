publié le 26/03/2019 à 06:41

Le minimalisme, en théorie, vous l'avez adopté mais il est encore difficile pour vous d'avoir les bons réflexes ? Pas de panique, cet état d'esprit s’acquiert avec le temps et vous aurez tout le loisir de vous perfectionner au fil des jours, des mois et des années. L'important étant, après avoir compris pourquoi vous souhaitiez avoir une consommation plus minimaliste, de le rester.

Car les beaux discours sont parfois plus durs qu'il n'y paraît à maintenir sur la durée. D'autant plus lorsque l'on vit dans une société où les publicités nous entourent et nous poussent, sans cesse, à acheter ce dernier jean, investir dans un énième parfum, changer de veste à chaque saison ou s'offrir le dernier téléphone à la mode avant même que notre actuel ait rendu l'âme : il peut être difficile de garder le cap de son engagement.

Heureusement, il existe quelques réflexes simples à avoir en tête pour ne pas se faire piéger par le cercle vicieux d'une consommation peu responsable.

1. Réfléchissez avant d'acheter

Première question à se poser quand les sirènes du désir résonnent en vous à la vue de cette jolie combinaison noire en vitrine d'un grand magasin de mode : avez-vous vraiment besoin de ce nouveau vêtement ? Est-il vraiment nécessaire ? Ne possédez-vous pas déjà dans votre garde-robe une combinaison similaire ?

Nous prenons ici l'exemple d'un vêtement mais cela fonctionne avec n'importe quel objet. Réfléchissez avant de sortir votre carte bancaire. Ne cédez pas à l'appel constant des marques et demandez-vous, si vraiment, cette nouvelle acquisition est bien nécessaire.

2. Pensez au troc, au prêt ou aux échanges

Dans le cas où votre garde-robe est peu garnie et où vous n'avez, par exemple, plus de jolie tenue pour sortir en soirée, pensez alors à des solutions alternatives. Vous avez, peut-être, dans votre entourage, quelqu'un en possession d'une telle tenue qui prend la poussière dans ses placards depuis plusieurs mois.



Bonne nouvelle : le troc, le prêt et les échanges se développent de plus en plus en France. Entre proches mais aussi entre inconnues, grâce à la magie des réseaux sociaux, par exemple. Soyez inventives, lancez un vide-dressing sur Facebook, sollicitez vos abonné-e-s sur Instagram, votre perle rare se cache peut-être entre leurs mains.

3. Achetez d'occasion

Vous avez eu beau chercher, la pièce que vous convoitez tant ne se trouve pas dans votre cercle. Personne ne souhaite vous la prêter ou l'échanger contre ce manteau que vous ne mettez plus depuis deux hivers. Tournez-vous alors vers l'occasion. Des friperies aux sites comme leboncoin ou Vinted, vous devriez trouver votre bonheur ! En bonus : les prix sont souvent bien moins chers. De quoi faire des économies pour vous offrir un week-end à la plage ou une séance de cinéma avec Captain Marvel.

4. Utilisez vos neurones et vos mains

Dans certains cas, on croit qu'un objet ou un vêtement est perdu alors qu'il lui manque tout simplement un petit coup de pinceau, un point de couture ou un bon coup de marteau. Avant de jeter un objet qui vous semble cassé, n'y-a-t-il pas une façon de lui donner une seconde jeunesse en usant d'un peu d'huile de coude, par exemple ?



Là encore, grâce aux réseaux sociaux et Internet, pensez à demander à votre meilleure amie si elle ne peut pas vous prêter sa boîte à outils ou regardez sur Youtube des tutos pour apprendre à recoudre une poche de manteau trouée.

5. Restez motivée

Dans le minimalisme comme dans n'importe quel mode de vie éthique et engagé, on n'attend de personne la perfection. Parfois, il arrive que vous ayez vraiment besoin d'un objet qu'aucun être humain ne vend d'occasion. Il ne vous restera plus qu'une solution : l'acquérir neuf. Rien de grave à cela : l'important étant que cette nouvelle possession soit faite en pleine conscience. Pour rester motivée dans votre démarche minimaliste, gardez cela en tête et partagez votre parcours avec vos proches, des inconnu-e-s sur les réseaux sociaux ou d'autres personnes faisant parties de cette communauté.