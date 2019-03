publié le 15/03/2019 à 08:05

"Alors on vit chaque jour comme le dernier / Et vous feriez pareil si seulement vous saviez". Parce qu'on vient de loin, morceau de Corneille sorti en 2002, résume bien le ichigo ichie, cette philosophie de vie japonaise mise à l'honneur dans le livre Fais de chaque instant le meilleur de ta vie, de Héctor García et Francesc Miralles (1), publié en février 2019.



Ces deux auteurs espagnols, spécialistes des arts de vivre japonais, proposent à leurs lecteurs et lectrices de s'inspirer de cette tradition pour mieux apprécier le moment présent, être plus à l'écoute des petits instants de bonheur du quotidien et, enfin, être plus connecté-e à ceux qui nous sont proches.

Littéralement, le ichigo ichie veut dire "ce que nous sommes en train de vivre maintenant ne se répétera jamais plus", notent les deux auteurs dans leur ouvrage. "Le concept peut se traduire comme 'une fois, une rencontre', ou encore 'à cet instant, une occasion'. Il véhicule l’idée que chaque rencontre, chaque expérience que nous vivons est un trésor unique qui ne se reproduira plus jamais de la même manière. Si nous le laissons échapper sans en profiter, l’occasion sera perdue pour toujours."

En d'autres termes, le ichigo ichie nous permet de ralentir, d'être dans le moment présent et de savourer chaque instant avec nos proches parce que l'on sait qu'ils sont précieux et uniques.

> Corneille- Parce qu'on vient de loin

D'abord issu de la traditionnelle cérémonie du thé, le ichigo ichie s'adapte aux vies contemporaines des Japonais et des Japonaises. Aujourd'hui, le peuple nippon utilise en effet l'expression dans deux situations, expliquent Héctor García et Francesc Miralles : lors d'une rencontre avec une nouvelle personne (pour signifier que cette rencontre fortuite était agréable) ou lors d'un moment que l'on partage avec des personnes que l'on connaît bien (pour souligner le caractère unique de ce moment).



"Les deux usages de l'expression ont en commun d’exprimer de la gratitude et d’apprécier le moment partagé", peut-on lire dans l'ouvrage.



Si le concept a pu s'adapter à la modernité japonaise, il peut également s'expérimenter ailleurs dans nos quotidiens occidentaux. Comment ? Voici différents préceptes issus du ichigo ichie dont vous pouvez vous inspirer à votre tour et jouir ainsi d'une vie plus ancrée dans l'instant présent, le partage et la gratitude.

Regarder les cerisiers en fleurs, un petit bonheur du quotidien Crédit : iStock / Getty Images Plus

Devenez une chasseuse de bons moments

Le rayon de soleil qui traverse votre fenêtre pour s'échouer dans la tasse de votre café, le baiser de votre fille déposée sur votre joue avant son entrée dans la cour de l'école, l'odeur du printemps qui s'installe dans un jardin public... Les bons moments se cachent dans les plus petits détails du quotidien. Le ichigo ichie vous encourage à chasser ces pépites et à prendre conscience de la chance que vous avez de les avoir trouvées.



"Lorsque nous devenons des chasseurs de moments, tout finit par devenir unique et sublime, parce que nous avons le privilège de savoir que ce que nous sommes en train de vivre pile maintenant ne se répétera plus jamais", écrivent Héctor García et Francesc Miralles.

Expérimentez la pleine conscience

Malheureusement, être dans le moment présent, le ressentir complètement et savoir l'apprécier, n'est pas une mince affaire dans notre société ultra-connectée, où les distractions nous sollicitent de toute part.



Pour échapper à cette influence, essayez cet exercice : coupez votre téléphone, asseyez-vous quelque part, sur un banc public, sur les marches d'une église, au bord d'une rivière ou au pied d'un arbre et observez ce qu'il se passe. Écoutez les sons qui vous entoure, partez à la recherche du moindre détail, sentez les odeurs qui émanent des environs, concentrez-vous sur le contact du vent sur votre peau, de l'herbe sur vos mains... Bref, ouvrez vos sens et expérimentez la pleine conscience de la façon la plus simple qui soi.

Sentir le rayon du soleil sur sa peau ou comment développer son sens du toucher en pleine conscience Crédit : iStock / Getty Images Plus

Entourez-vous des bonnes personnes

Le ichigo ichie encourage à s'entourer de celles et ceux qui nous font du bien dans des endroits calmes et agréables, propices aux discussions inspirées avec une règle : l'écoute est fondamentale.



Ainsi, lors d'une rencontre en groupe, le ichigo ichie impose à tous et à toutes de s'écouter avec bienveillance, de questionner l'autre mais sans l'interrompre, de ne pas donner de conseils s'ils n'ont pas été demandés et d'apprécier les moments de silence, ces respirations nécessaires qu'il est inutile de combler par des paroles vides de sens.

Sortir de la routine

La notion de nouveauté et d'inédit est très présente dans le ichigo ichie et c'est pourquoi Héctor García et Francesc Miralles encouragent leurs lecteurs et lectrices à sortir de leur zone de confort en s'essayant à de la nouveauté, en engageant la discussion avec des inconnus ou en brisant la routine dans son couple par exemple. L'objectif est toujours le même : savourer chaque instant de la vie, créer soi-même ces petits bonheurs du quotidien.



Car ne n'oublions pas, un des principes mêmes de cette philosophie japonaise est de comprendre qu'il ne tient qu'à nous de transformer une réalité qui ne nous plait pas. Tout est une question d'angle, de perspective et, parfois, de passage à l'action. Vous trouvez votre vie trop ennuyante ? Économisez quelques mois et partez en vacances loin de votre pays ou dans la région d'à côté, peu importe du moment que c'est dépaysant !

Écrire est un bon moyen de prendre conscience du "ichigo ichie" autour de soi Crédit : iStock / Getty Images Plus

Tenez un journal

Pour appréhender de mieux en mieux l'art du ichigo ichie, rien de tel que de prendre des notes au fur et à mesure de votre pratique. Notez tous les soirs les bons moments que vous avez chassés durant la journée, retranscrivez les conversations qui vous ont inspirée lors d'un café entre amies, écrivez ce dont vous avez envie pour être heureuses et tentez de comprendre ce qu'il se passe en vous quand vous décidez de couper votre smartphone au profit d'une balade dans la rue ou la forêt.



(1) Fais de chaque instant le meilleur de ta vie, de Héctor García et Francesc Miralles, éditions Solar, 176 pages, 15,90 euros