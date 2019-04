publié le 21/01/2019 à 08:02

Les câlins sont-ils la meilleure arme pour combattre la déprime hivernale ? C'est en tout cas ce que pensaient les Américains quand ils ont déclaré le 21 janvier comme étant la journée national des câlins. L'objectif est double : prendre un moment pour montrer à ses proches qu'on les aime et, surtout, lutter contre l'humeur morose des froides et courtes journées d'hiver.



Le phénomène s'est bien sûr étendu dans le reste des pays anglophones puis à l'étranger et en France. Le 21 janvier s'est donc vu baptisé "journée internationale des câlins". Une bonne nouvelle pour l'ensemble de la planète puisque plusieurs études scientifiques ont prouvé que les accolades sont très bonnes pour la santé mentale et physique et même que leur absence chez les bébés peuvent entraîner des troubles psychiques.. voire la mort.

Du réconfort psychologique à la diminution du rythme cardiaque, enlacer quelqu'un ne fait de mal à personne, bien au contraire. Dans notre société de consommation, de l'image et de l'instantanéité, prendre quelqu'un dans ses bras peut s'avérer salvateur. La preuve par 3.

1. Les câlins renforcent les défenses immunitaires

L'accolade, le câlin, la cajolerie... Chacun l'appelle comme il veut. Toujours est-il qu'il a les mêmes vertus, parfois insoupçonnées, peu importe son appellation. Il peut être sexuel, tendre, amical, triste, joyeux, réconfortant, festif...



Le câlin a de toute manière cette faculté de renforcer vos anticorps en stimulant le thymus, cet organe qui joue un rôle dans l'auto-immunité. Ainsi, il repousse plusieurs virus et maladies en renforçant les anticorps. C'est une étude américaine qui l'affirme. Voilà une première bonne raison d'ouvrir les bras, particulièrement en cette période de l'année où les virus aiment s'inviter dans nos organismes.

2. Les câlins réduisent le rythme cardiaque

Au contact chaleureux et tendre du corps de l'autre, notre système produit des endorphines. Ce sont des choses (peptides) qui agissent comme des neurotransmetteurs sur notre cerveau.



Quand elles sont sécrétées par notre corps, elles se comportent comme des opiacés (morphine, codéine, héroïne). Résultat : on se sent mieux, voire euphorique. Notre stress diminue comme notre sensation d'angoisse. Le tout réduit notre tension artérielle et notre rythme cardiaque.

3. Les câlins libèrent des hormones de bonheur

En plus des endorphines, de nombreuses autres conséquences positives résultent du câlin. L'ocytocine, par exemple, mais aussi la dopamine, favorisent le sentiment de satisfaction, de plénitude et comblent un sentiment de solitude ponctuel. Une bonne manière de de faire le plein de tendresse et d'affection en somme, et de se mettre de bonne humeur pour la journée.



Attention toutefois, comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Il peut devenir addictif selon certaines sexologues, comme Gérard Leleu, médecin, psychothérapeute et sexologue, interrogé par Madame Figaro.