Découvrez la grande famille des fruits à pépin !

publié le 19/08/2019 à 13:36

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

Au menu du jour, des pommes, des poires, des raisins, des figues, des pastèques, mais aussi des cormes, des nèfles et des coings… On vous dit sur les fruits à pépin aujourd’hui !

La pomme, le fruit préféré des français ! Le terme « pomme » est apparu dans la langue française en 1080, dans la célèbre Chanson de Roland. Il vient du latin populaire poma, mot qui signifie « fruit » et qui a remplacé le malum du latin classique. Ce dernier terme, dont le sens est « mal, mauvais », car nombre de cultures y voyaient un symbole de débauche.

Elle est originaire du Caucase et arrive en Europe par la Turquie. Et la pomme se retrouve dans nombre de récits mythologiques. Offerte par Pâris à Aphrodite, la pomme est à l’origine de la guerre de Troie. Et pour son avant-dernier travail, Hercule vole celles du jardin des Hespérides. Ce sont les romains au gré des conquêtes l’implantent en Europe. Dix siècles plus tard, une vingtaine de plus sont répertoriées par le célèbre agronome Olivier de Serres.

La pomme contient une grande variété d'antioxydants qui permettent de prévenir les cancers, en particulier le cancer du poumon, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Pour profiter de cet atout de la pomme, il est préférable de la consommer avec sa peau, qui possède davantage de pouvoir antioxydant que sa chair.

Des études ont par ailleurs démontré qu'une consommation régulière de pomme pouvait avoir des effets positifs sur les fonctions respiratoires et ainsi prévenir l'asthme.

La pomme contient d'importantes quantités de fibres. La moitié de ces fibres sont solubles, en particulier de la pectine qui se trouve dans les pépins. Celle-ci, particulièrement présente dans la peau de la pomme, permet de diminuer le cholestérol, notamment le mauvais cholestérol. Il faut toutefois pour cela consommer deux ou trois pommes par jour. Sa richesse en fibre permet, même avec des quantités moindres, de réguler le transit intestinal.





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, Jean Baptiste Morille, producteur de pommes au domaine Morille Luneau à Divatte-sur-Loire, en Loire-Atlantique !







Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana !











L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui en Bourgogne !



















L'équipe de l'émission vous recommande