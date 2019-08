Les fruits et légumes d'Outre-Mer !

publié le 15/08/2019 à 16:31

Au menu du jour, ananas, banane, chouchou, mangue, goyave, parépou !







Le coup de fil du jour

Aujourd'hui au bout du fil, Suzy Palatin, spécialiste de la cuisine antillaise !





Le Défi Frigo

SOS Luana

Tortillas maison

Pour 4 tortillas de blé.

200g de farine de blé

50 g de beurre fondu ou huile de tournesol 1 pincée de sel fin

1 pincée de sucre

10 à 15 cl d'eau tiède

Mélangez la farine, le sel et le sucre dans un récipient.

Ajoutez la matière grasse et mélangez en ajoutant l'eau (tiède ) peu à peu jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et souple.

Formez une boule et laissez reposer 1h recouvert d'un torchon à température ambiante. . Divisez la pâte en quatre parts égales.

Formez des boules dans les paumes de la main et abaissez-les au rouleau en formant un disque le plus régulier possible.

Faites cuire les tortillas 1 à 2 minutes sur chaque face dans une poêle chaude sans matière grasse.



Disposez-les au fur et à mesure dans un plat recouvert d'un torchon.





L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui sur l'île de la Réunion !



















