Les fans de The Walking Dead auront une surprise pour l'épisode 11. La séquence d'ouverture de Bounty, diffusé le lundi 25 février 2019 sur OCS, permettra en effet à un personnage disparu de revenir sur le devant de la scène. Attention, la suite contient des spoilers.



L'épisode 11 va démarrer avec le retour de Jésus. En chair et en os. Vous n'avez pas la berlue, les premières minutes de Bounty sont un flashback. La scène se déroule au Royaume, où Jerry et Nabila annoncent qu'ils attendent un enfant à Carol et Ezekiel. Une première surprise, puisqu'on n'a pas revu les deux personnages depuis quelques épisodes.

Arrivent ensuite Jésus et Tara. Le Royaume et la Colline s'échangent des provisions, alors qu'on apprend que Maggie veille sur des malades de sa communauté. Plus important, on découvre que Michonne et Maggie sont déjà en froid. Tara annonce d'ailleurs qu'elle ne repasse pas par Alexandria et qu'elle a pris davantage de provisions, sans en parler à Michonne.

L'existence d'une Charte entre les Communautés

Tara est en possession d'un long parchemin. C'est en réalité la Charte, sur laquelle planchait Michonne en début de saison 9, pour instaurer des règles et des liens entre toutes les communautés de monde sans Negan. Ezekiel décide de devenir le gardien de la Charte, en attendant de la ressortir lorsque les Communautés se seront réconciliées. "Le temps viendra où les leaders signeront cette Charte et nos communautés vivront de nouveau ensemble", déclare Ezekiel avant que Tara et Jésus repartent vers la Colline.