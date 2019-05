publié le 19/02/2019 à 07:18

La guerre est bientôt là. Le prochain épisode de The Walking Dead, intitulé Bounty, ne laisse rien présager de bon pour la Colline, encerclée par un groupe de Chuchoteurs. Alpha, leur cheffe, est venu pour récupérer Lydia, sa fille. Attention, la suite contient des spoilers.



Certains fans pourront s'y attendre après avoir visionné Omega, l'épisode 10 de The Walking Dead : Lydia va servir de monnaie d'échange contre Luke et Alden, prisonniers des Chuchoteurs. Le deal d'Alpha est simple : elle contre eux. Mais, depuis que Daryl et Henry ont compris à quel point Alpha a manipulé et violenté sa fille, il leur est impossible de la renvoyer dans ses bras.

"Mauvaise réponse", articule Alpha lorsque Daryl vient la prévenir qu'elle n'aura pas Lydia. L'assaut est donné contre la Colline, alors que Luke et Alden sont condamnés à mort. Connie est attaquée dans le champ de maïs et deviendra la nouvelle prisonnière des Chuchoteurs. Lydia devra agir si elle veut sauver ses nouveaux alliés.

Carol et Ezekiel à la rescousse

Carol et Ezekiel dans l'épisode 11 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

L'autre partie du teaser est centrée sur Carol et Ezekiel. Avec leurs plus fidèles sujets, les parents d'Henry sont probablement en route pour se rendre à la Colline. N'oublions pas que la grande Foire des communautés approche et que le Royaume, pour le moment, n'a pas rencontré les Chuchoteurs. Mais, la suite du teaser nous dévoile une scène de combat, où Carol armée de son arc, s'apprête à attaquer les zombies (ou les Chuchoteurs) qui les ont piégés dans un hangar. Le danger sera permanent dans Bounty.