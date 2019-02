publié le 15/02/2019 à 11:11

Pour sa première interview sur Alpha, Samantha Morton brouille les pistes de The Walking Dead. L'actrice, qui fait partie des nouvelles têtes du casting de cette saison 9, affirme qu'Alpha, cheffe des Chuchoteurs n'est pas celle que l'on croit.



Avec son masque fabriqué en peaux de zombies et ses courtes apparitions dans les teasers de The Walking Dead, tout porte à croire qu'Alpha est la grande méchante. Dans les comics, elle est d'une cruauté égale, voire pire, que celle de Negan. Mais, dans la série, Samantha Morton affirme qu'Alpha va au-delà de cette étiquette. "Je ne la vois pas comme une méchante, je n'incarne pas une méchante. J'incarne une femme qui croit dur comme fer à ses convictions, d'une manière presque évangélique. Ses opinions sur ce que la société devrait être, elles ne sont pas acceptables pour tout le monde", démarre l'actrice dans son interview pour EW.

Les lecteurs et les lectrices de comics en savent un peu plus sur Alpha et sa conception de la société. Elle est devenue la cheffe d'un groupe très brutal, vivant quasiment comme à l'époque préhistorique. "Pour Alpha, cela n'a aucun sens de recréer la vie d'avant (...) Étrangement, je la considère comme une femme incroyablement puissante avec beaucoup de courage, de force et d'amour", poursuit Samantha Morton.

Mais, il faut se méfier d'Alpha

Bien évidemment, Alpha n'est pas non plus la prochaine meilleure amie de Michonne, Daryl et Carol. "Elle ne pense pas que c'est elle la méchante, mais il ne faut pas la chercher (...) Je n'ai joué aucune scène où il est question de plaisir, contrairement aux psychopathes qui obtiennent une certaine satisfaction de leurs actions, tandis qu'Alpha est juste concentrée sur les actes. Elle est la cheffe d'une armée, elle est intelligente, mais si quelqu'un la défie, c'est différent", conclut Samantha Morton. Il faudra donc se méfier d'Alpha, qui a déjà fait une courte apparition à la fin de l'épisode 9.