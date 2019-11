The Walking Dead Season 10 Episode 7 Trailer

publié le 12/11/2019 à 03:55

Plus que deux épisodes avant la fin de la première partie de The Walking Dead. La chaîne américaine AMC met donc le paquet niveau promotion avec un teaser de l'épisode 7 très rythmé.

À Alexandria, l'épidémie de gastro continue. On ignore encore si le corps emmailloté est tiré de la réalité ou d'un cauchemar de Siddiq, comme celui qu'il aurait eu à la fin de l'épisode 6. Le survivant a d'ailleurs d'autres hallucinations, où il revoit Alpha et sa robe verte, celle qui lui a permis d'infiltrer la Foire des Communautés dans la saison 9. Autre ambiance avec des scènes de torture du Chuchoteur capturé par Carol. "Je ne trahirai jamais, elle nous aime", explique l'otage ensanglanté et attaché.

De son côté, Gamma poursuit son opération séduction avec Aaron. Rappelez-vous, Alpha a demandé à sa jeune lieutenant de se lier avec l'ennemi (épisode 4) pour mieux l'attaquer ensuite et lui subtiliser des informations. Une courte image montre que Gamma a peur d'Alpha. Peut-être que la Chuchoteuse va oublier sa mission et nouer un véritable lien avec Aaron ?

Rosita va-t-elle mourir ?

Siddiq dans la chambre vide de Rosita Crédit : capture d'écran YouTube

Cette image a de quoi alarmer les fans. Siddiq se trouve dans la chambre vide de Rosita, toujours très malade. A-t-elle succombé à son virus ? Est-ce une énième hallucination du médecin victime de stress post-traumatique ? Il faudra encore patienter pour le savoir. Mais, malheureusement les fans savent d'ores et déjà que l'actrice Christian Serratos a obtenu le rôle principal de Selena: The Series, pour Netflix. Elle pourrait donc très bien quitter la saison 10 en cours de diffusion pour le tournage de cette production Netflix. Les fans retiennent leur souffle.

Les furoncles de Carol

Qu'est-il arrivé à Carol ? Crédit : capture d'écran YouTube

On pourrait croire au début que le visage de Carol est taché de sang. Mais en réalité, ce sont d'énormes furoncles. Preuve que la survivante a été infectée, peut-être par le sang d'un zombie, ou qu'elle a attrapé une autre maladie. Est-elle condamnée à mourir ? Si oui, cela pourrait expliquer pourquoi elle dit à Daryl "C'est la seule solution", avec un couteau à la main afin qu'il lui tranche toutes les pustules, afin d'éviter la propagation de l'épidémie.